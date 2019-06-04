Сегодня, 4 июня, в Москве в Государственном Кремлевском дворце пройдет совместный концерт одних из самых ярких мировых звезд оперной сцены - Андреа Бочелли, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Ольги Перетятько.

Как сообщает Day.Az, в преддверии концерта оперные исполнители стали гостями одного из самых рейтинговых проектов на Первом российском канале - шоу "Вечерний Ургант".

В ходе программы оперные исполнители рассказали о том, как идет подготовка к концерту в Кремле - Андреа Бочелли отметил, что не включил в свою программу ни одного произведения на русском языке, подчеркнув следующее: "Не будет русского репертуара, так как я слишком уважаю этот репертуар, особенно то, как звучит язык. Здесь с нами есть великий тенор, поэтому это его дело и честь петь по-русски. Каждый из нас должен делать то, что у него лучше получается. Я могу похвастать хорошим итальянским произношением".

В свою очередь, Ю.Эйвазов поблагодарил А.Бочелли, отметив, что в Кремле споет с итальянским тенором несколько песен дуэтом.

Добавим, что Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко - частые гости программы "Вечерний Ургант".

Н. Гасымова

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