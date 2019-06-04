Известный азербайджанский музыкальный и театральный критик, доктор искусствоведения, профессор Улькяр Алиева впервые получила приглашение осветить III Международный фестиваль балетного искусства "EURASIAN DANCE FESTIVAL", который пройдёт в Нур-Султане (Астана).

Как сообщила Day.Az У.Алиева, данный фестиваль откроется премьерой балета "Саломея" в постановке М.Авархи. Далее в рамках программы фестиваля будут представлены "Пасторальная симфония" в постановке Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Японская Международная балетная компания под руководством Владимира Малахова представит балеты "Пери" и "Zero body", а Чешский национальный балет представит программу "Славянский темперамент". Мариинский театр покажет проект трех премьеров "Dance. Dance. Dance" с участием Игоря Колба, Данилы Корсунцева и Евгения Иванченко. Завершится фестиваль Гала-концертом с участием мировых звезд балета с участием Леонида Сарафанова (Михайловский театр), Мариан Уолтер и Иоланды Коррея Фриас (Берлинский государственный балет), Алия Таныкпаева (Будапешская Опера) и др.

Н. Гасымова

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