15 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Риголетто" Дж.Верди.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, для исполнения в опере партии Риголетто руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен солист Белградского Национального театра (Сербия), лауреат международных конкурсов вокалистов Матич Драгутин.

В роли Герцога выступит ведущий солист Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов.

В этот день партию Джильды будет исполнять заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.

В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженный артист Турал Агасиев (партия Марулло), солистка Нина Макарова (партия Маддалены) и др.

Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Ф. Агаларова

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