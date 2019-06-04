Звезды оперы Сербии, Узбекистана и Азербайджана представят "Риголетто" в Баку
15 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Риголетто" Дж.Верди.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, для исполнения в опере партии Риголетто руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен солист Белградского Национального театра (Сербия), лауреат международных конкурсов вокалистов Матич Драгутин.
В роли Герцога выступит ведущий солист Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов.
В этот день партию Джильды будет исполнять заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.
В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженный артист Турал Агасиев (партия Марулло), солистка Нина Макарова (партия Маддалены) и др.
Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.
Ф. Агаларова
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