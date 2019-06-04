В сквере имени Хагани (бывший Малоканский сад) прошло благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, организованное Главным управлением культуры города Баку при поддержке Azər Türk Bank. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Концерт и развлекательная программа были проведены для воспитанников школы-интерната санаторного типа №8 поселка Бузовна пригорода Баку. Своими выступлениями юную аудиторию порадовали заслуженный артист Салим Аббасов, исполнители Асрар Гусейнли и Сельджан Ягубзаде, танцевальный ансамбль "Köhnə Bakı". Развлекательная программа преподнесла детям множество запоминающихся моментов, а встреча со сказочными персонажами и клоунами подарила малышам массу улыбок.

Отметим, что основной задачей мероприятия является повысить внимание общественности к детям, нуждающимся в особой заботе и внимании, организовать для детей полезный и интересный досуг.

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