В Баку в Dubai International Hotel прошел гала-вечер модного проекта Best Mom Prince & Princess, посвященный Международному дню защиты людей и Всемирному дню родителей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Best Mom Prince & Princess проводился в шестой раз при содействии High Life Fashion and Model. Автор и руководитель проекта - Гюнай Велиева. Семьи вышли на подиум в специально пошитых одинаковых комплектах одежды. Цель мероприятия - развитие стиля родителей и детей, предоставление творческим семьям возможность продемонстрировать свои дизайнерские идеи.

Победителей определило жюри - президент High Life Fashion and Model Мубариз Аллахвердиев, певица Айгюн Шукюрова, телеведущая Айтекин Марданова, певцы Аяз Гасымов, Ниджат Магеррамов, фотограф Нигяр Гасанова, продюсер Медина Мелик, психолог Нурия Гулиева, модельеры Гюнель Юсифова, Эльнара Мирсалимова, Бахар Аббасова, руководитель Purple Cake & Flowers Butik Халима Джошкун. Они выбрали лишь трех победителей проекта, которые стали обладателями ценных призов, а остальные участники получили памятные подарки и дипломы.

Мама - дочка: первое место - Сабина Ганиева и ее дочь София, второе место - Аян Абуталыбова и Марья, третье - Джамиля Меликова и Алия.

Мама - сын: первое место - Пярвана Аббасова и ее сыновья Гусейн, Али, Мустафа, второе - Гюляр Рустамова и Ниджат, третье - Амалия Ханкишиева и Кямал.

Гостям была представлена концертная программа с участием Субханы Аджаловой и Baku City Kids Group. Ведущий вечера - Ниджат Гасанзаде.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

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