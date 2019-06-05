В Филармонии прошел вечер фортепианной музыки
Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошел концерт молодого пианиста, лауреата международных и республиканских конкурсов Эльданиза Алекперзаде.
Вечер фортепианной музыки состоялся в рамках проекта филармонии "Gənclərə dəstək".
Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовлен филармонией при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. Проект по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.
Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.
Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь концерты по своему вкусу найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.
Проект позволяет молодым музыкантам выходить на большую сцену и выступать перед искушенной бакинской публикой.
В этот раз проект представил меломанам столицы концерт молодого пианиста Эльданиза Алекперзаде.
Солист исполнил Сонату №2 Людвига ван Бетховена, Сонату №2 Фредерика Шопена, Фантазию Александра Скрябина и Сонату №8 Сергея Прокофьева.
Виртуозное исполнение произведений было по достоинству оценено публикой, которая после каждого музыкального номера награждала солиста овациями и возгласами "браво".
Н. Гасымова
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