Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошел концерт молодого пианиста, лауреата международных и республиканских конкурсов Эльданиза Алекперзаде.

Вечер фортепианной музыки состоялся в рамках проекта филармонии "Gənclərə dəstək".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовлен филармонией при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. Проект по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь концерты по своему вкусу найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Проект позволяет молодым музыкантам выходить на большую сцену и выступать перед искушенной бакинской публикой.

В этот раз проект представил меломанам столицы концерт молодого пианиста Эльданиза Алекперзаде.

Солист исполнил Сонату №2 Людвига ван Бетховена, Сонату №2 Фредерика Шопена, Фантазию Александра Скрябина и Сонату №8 Сергея Прокофьева.

Виртуозное исполнение произведений было по достоинству оценено публикой, которая после каждого музыкального номера награждала солиста овациями и возгласами "браво".

Н. Гасымова

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