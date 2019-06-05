В Международном центре мугама в Баку завершился первый Международный конкурс молодых пианистов CASPİAN ÉTUDE, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Отметив значение конкурса, выступивший на мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов выразил признательность организационному комитету и участникам мероприятия. Меликов пожелал юным музыкантам дальнейших успехов в творческой деятельности.

Председатель жюри конкурса, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов подчеркнул, что в стране организовываются многочисленные международные фестивали и конкурсы, и что проведение CASPİAN ÉTUDE является важным событием. Было отмечено, что этот конкурс дает стимул молодому поколению для дальнейшего творческого развития. Благодаря участию в конкурсе представители творческой молодежи получили возможность продемонстрировать свои способности.

Далее были названы имена победителей конкурса (I, II, III места) в каждой возрастной категории.

Перед гала-концертом лауреатов конкурса министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев встретился с представителями организационного комитета и членами жюри конкурса.

Отметив, что идея проведения конкурса CASPİAN ÉTUDE является прекрасной инициативой, министр добавил, что подобные проекты должны проводиться и в будущем и реализовываться в широком масштабе.

Член жюри конкурса известный немецкий пианист и музыковед Марко Фрей выразил признательность за высокий уровень организации мероприятия.

Напомним, что Международный конкурс молодых пианистов CASPİAN ÉTUDE организован Главным управлением культуры города Баку и Международным центром мугама. Цель конкурса - пропаганда творческого наследия азербайджанских композиторов, популяризация национальной музыки, выявление и поддержка молодых талантливых музыкантов, обмен опытом и инновационными идеями ведущих преподавателей, расширение и укрепление культурных связей между участниками разных стран.

Выступление конкурсантов оценивало международное жюри в составе - председателя, народного артиста Азербайджана, лауреата международных премий, пианиста Мурада Гусейнова, членов жюри - известного пианиста и музыковеда Марко Фрея (Германия), солиста Московской государственной академической филармонии Никиты Волова (Россия), профессора музыкальной консерватории имени Хоакина Родриго в Валенсии Марисы Блейнс Надал (Испания).

В конкурсе приняли участие юные таланты из Азербайджана, Китая, Израиля и Украины.

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