Картина немецкого художника Пауля фон Франкена "Девичья башня в Баку" накануне была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 225 тысяч фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на fed.az.

Стартовая цена картины на аукционе составляла 60 тысяч фунтов стерлингов. Однако в ходе торгов ее стоимость увеличилась в 3,75 раза. Покупатель картины неизвестен.

Это не первый лот, посвященный или изготовленный в Азербайджане, который был продан на всемирно известном аукционе Sotheby's. В разные годы на этом аукционе с молотка уходили различные ковры, статуэтки и другие произведения искусства.

Отметим, что Пауля фон Франкена часто именуют "кавказским художником". Во время своих путешествий по Кавказу в 1853-1861 годы он сделал большое количество зарисовок, на основе которых впоследствии рисовал свои картины. "Девичья башня в Баку" относится к числу этих работ. Она была нарисована в 1880 году, за четыре года до смерти художника.

Франкен принадлежал к поколению поздних романтиков, которых привлекали красота и экзотическая загадка Ближнего Востока. Данная картина не претендует на историческую точность, но скорее является сказкой, фантазией художника на тему непостижимого Востока.

На картине Девичья башня, которую испокон веков окружали мифы и тайны, словно сливается с историями тех, кто живет в ее тени. Художник мастерски передал атмосферу и почти ощутимую свежесть прибрежной ночи.

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