В парке Центра Гейдара Алиева 10 июня откроется выставка известного фотографа Резы Дегати "Дух огня. Приглашение к визуальному путешествию", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции будут демонстрироваться воспевающие Азербайджан произведения, позволяющие лучше узнать страну.

Представив неопубликованные до сих пор фотографии, Реза Дегати покажет посетителям выставки пейзажи, культуру, историю богатого края.

Известный фотожурналист Реза Дегати более 40 лет разъезжает по миру. Он проживает в Париже и является автором 30 книг. Его произведения экспонируются по всему миру. Являясь исследователем Общества "National Geographic" и главным специалистом Фонда "Ashoka", Реза Дегати удостоен ряда международных наград.

Фотожурналист удостоен почетной медали Университета Миссури (Missouri Honor Medal) и звания почетного доктора Американского университета в Париже.

Реза Дегати является кавалером французского Национального ордена Заслуг.

Работы Резы Дегати представлены в ряде проектов, реализуемых по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В 2013 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО была открыта выставка работ Резы Дегати под названием "Азербайджан. Пространство толерантности", организованная Фондом Гейдара Алиева. Затем эта выставка демонстрировалась в Москве, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Европейском парламенте в Брюсселе. А в 2014 году в Париже состоялась выставка Резы Дегати "Азербайджан - привлекательность огня".

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