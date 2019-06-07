Представляем подборку киноновинок, которые стоит посмотреть на большом экране.

"Люди в черном: Интернэшнл"

Режиссер: Феликс Гэри Грей

Стран: Великобритания, США

Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения

В главных ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Кумэйл Нанджиани, Рэйф Сполл, Les Twins, Эмма Томпсон, Лиам Нисон

Фильм является спин-оффом к серии фильмов "Люди в черном", основанных на серии комиксов Лоуэлла Каннингема "Люди в черном", выпускавшихся под редакцией "Marvel".

Фильм рассказывает о сотруднице Лондонского филиала секретного агентства "Люди в черном" (ЛВЧ), вовлеченной в тайное убийство, которое заставляет ее путешествовать по миру.

"Рокетмен"

Режиссер: Декстер Флетчер

Стран: Великобритания, США

Жанр: мюзикл, драма, биография

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард

Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера снят по сценарию Ли Холла и рассказывает о жизни музыканта Элтона Джона. Сюжетно фильм во многом опирается на такие факты биографии музыканта, как гомосексуальность и борьба с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

"Люди Икс: Темный Феникс"

Режиссер: Саймон Кинберг

Стран: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Тай Шеридан, Софи Тёрнер, Александра Шипп, Коди Смит-МакФи, Эван Питерс, Джессика Честейн

Американский супергеройский фильм на основе комиксов о Людях Икс Marvel Comics является двенадцатым в киносерии "Люди Икс".

Сюжет рассказывает история Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового Темного Феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой все более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.

"Тайная жизнь домашних животных 2"

Режиссер: Крис Рено, Джонатан дель Валь

Стран: США, Франция, Япония

Жанр: мультфильм, комедия, приключения

Американский полнометражный анимационный фильм - сиквел первого фильма 2016 года.

В центре сюжета жизнь джек-рассел-терьера Макса. Его хозяйка Кэти вышла замуж, и вскоре в семье родился мальчик Лиам. Внимание Кэти переключилось на ребенка. Псу тоже приходится следить за непоседливым ребенком, он заражается чрезмерной родительской опекой и страдает от стресса. Во время поездки на природу Макс знакомится с овчаркой Ковбоем, который помогает ему вернуть уверенность в себе. Вторая сюжетная линия связана со Снежком. Кролик вовлекает своих друзей в аферу по спасению тигренка Хо из бродячего цирка. Третья сюжетная линия связана с Гиджет, которой Макс перед отъездом оставил на сохранение любимую игрушку, но та закатилась в квартиру старой кошатницы, и Гиджет пришлось учиться у Хлои быть кошкой.

Советуем взять на просмотр всю семью.

"Джон Уик 3"

Режиссер: Чад Стахелски

Стран: США

Жанр: боевик, триллер, криминал

В главных ролях: Киану Ривз, Холли Берри, Иэн Макшейн, Азия Диллон, Лэнс Реддик, Лоуренс Фишборн, Анжелика Хьюстон, Джейсон Мандзукас, Марк Дакаскос

Боевик об охоте на Джона и противостоянии с самыми опасными киллерами в мире является сиквелом фильма "Джон Уик 2".

По сюжету суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя - экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.

"Аладдин"

Режиссер: Гай Ричи

Стран: США

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия

В главных ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит

Фильм Гая Ричи о приключениях Аладдина - это киноадаптация одноименного мультфильма 1992 года.

По всем известному сюжету молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют "алмаз неограненный", и этим человеком является ни кто иной, как сам Аладдин.

Посмотреть фильм стоит из-за неповторимой игры Уилла Смита.

Н. Гасымова

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