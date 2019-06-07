На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 30 июня в 12:00 состоится показ яркого и феерического представления эпатажных кукол - "L.O.L- 2". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Данное шоу настолько полюбилось юным зрителям, что организаторы решили провести еще один показ и порадовать тех, кому ранее не удалось посетить представление. 30 июня шоу закроет весенне-летний сезон в театре потрясающим представлением.

Представление - это фантастическая история, стирающая грани между вымыслом и реальностью. Креативная команда организаторов, зарекомендовавших себя исключительно качественными шоу, приглашает юных зрителей открыть дорогу в мир зазеркального фэнтези.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, созданные специально для этого представления, множество сюрпризов подготовили организаторы нового шоу "L.O.L-2", интерактивный характер которого вовлечет в действо всех зрителей.

Актерская игра, динамика спектакля, театральные эффекты, авторская сюжетная постановка, потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера, множество песен и игры - все это приковывает к себе внимание зрителя в течение всего представления.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iTicket.Az

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!