Первый Бакинский фестиваль шансона, который прошел в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, оставил у зрителей множество ярких впечатлений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На протяжении двух дней в концертных программах выступили яркие звезды шансона Азербайджана - народные артисты Эйюб Ягубов и Ильгар Мурадов, исполнители Арзу Рзаев и Джалал Аббасов и зарубежные гости - заслуженный артист Украины Николай Трубач, Владимир Маркин, Брендон Стоун, Анатолий Алешин и Полина Герц. Таким образом фестиваль приобрел международный характер.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az.

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