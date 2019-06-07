Стокгольм - город, влюбляющий в себя с первого взгляда своими яркими красками и дружелюбием горожан. Название города переводится как "остров, укрепленный сваями" или "остров на столбах". Стокгольм настолько вдохновил азербайджанскую художницу Айтен Абдуллаеву, что она создала серию потрясающе красивых работ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Персональная выставка Айтен Абдуллаевой "Стокгольм - остров на столбах" открылась в галерее Art Tower в Ичеришехер.

Экспозиция организована посольством Швеции в Азербайджане, НПО Arts Council Azerbaijan, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Министерством культуры Азербайджана.

При содействии посольства Швеции в Азербайджане Айтен Абдуллаева посетила эту страну, где ознакомилась с достопримечательностями Стокгольма, а затем отобразила всю гамму чувств и впечатлений в своих произведениях.

Айтен Абдуллаева с удовольствием делилась с гостями вечера впечатлениями о поездке, рассказывала о памятных местах, которые посетила. Художница настолько увлеченно говорила о Стокгольме, что у тех гостей, которые никогда не были в Швеции, появилось желание обязательно совершить путешествие по "острову на столбах".

О том, что Стокгольм - это город, который непременно нужно посетить, "говорили" и произведения Абдуллаевой. Знаменитые разноцветные домики, колоритные городские пейзажи, памятники, живописные парки и многочисленные музеи нашли свое отражение в работах азербайджанской художницы.

"Стокгольм - очень красивый город. Аккуратные домики, переплетающиеся улочки, от которых словно веет бакалейной лавкой, хвоей и дружелюбием местного населения. Памятники, скверы, площади, набережная - все само по себе складывается в мозаику, отражающую душу города", - сказала художница.

По словам художницы, "суровая" столица вовсе не кажется суровой. Наоборот, на нее эта атмосфера подействовала очень сильно. Её воображение рисовало силуэты, очертания, а рука так и тянулась к кисти и краскам.

Экспозиция будет представлена до 12 июня.

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