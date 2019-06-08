Вчера в Археологическом парке Ичеришехер состоялась церемония закрытия 3-го сезона проекта "IstedArt" в виде выставки работ участников.

Как сообщает Day.Az, на выставке было представлено 36 работ, посвященных Ичеришехер.

Культурно-благотворительный проект под названием "IstedArt", организованный Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", начал свою деятельность в марте 2018 года и охватил более 100 особенных детей.

Целью проекта было раскрыть способности в области искусства и поддержать детей с особенностями в развитии и детей, оставшихся без попечения родителей. В проекте приняли участие дети из 9 школ-интернатов города Баку, а также дети, которые проходили лечение в Центре Реабилитации с синдромом Дауна. В первом сезоне проекта, прошедшем с марта по июнь 2018-го года, приняли участие более 40 детей, во втором сезоне (с октября 2018-го по январь 2019-го года) участвовало уже более 50-ти детей. Третий сезон охватил 34 участника.

Для детей были организованы мастер-классы по рисованию, керамике, графике и актерскому мастерству. Мастер-классы проводились молодыми и талантливыми художниками Орханом Гараевым, Саялы Мамедовой, Имраном Мехтиевым, Бахрузом Кенгерли, Мехрибан Шамсадинской.

В беседе с Day.Az молодой скульптор Имран Мехтиев, который уже третий сезон работает с детьми в проекте, сообщил, что некоторые из детей его сильно удивили.

"Мне был интересен их взгляд на искусство. Рисуют все с самого детства, но лепка... Многие из них лепили впервые, и мне был любопытен результат их работы. Когда ты рисуешь, ты изображаешь все на плоскости. А лепка предполагает 3D-мышление, то есть ты должен видеть все в объеме. И если ты в живописи рисуешь небо, например, изображаешь некоторые объекты в воздухе, то в скульптуре у тебя этого не получится, и сразу меняется мышление, восприятие. Я не думал влиять на их мировоззрение, на их видение вещей. Я лишь давал толчок и направление. Остальное же к ним придет с практикой", - сказал скульптор.

На выставке были представлены живопись, графика и лепка детей.

Кроме этого на закрытии проекта с музыкальными номерами выступили воспитанники Гимназии искусств.

Выставка и небольшой концерт вызвали интерес не только у местных, но и у иностранцев, которые с восторгом слушали исполнение детей и знакомились с экспозицией.

Добавим, что четвертый сезон проекта стартует осенью этого года.

Ф. Агаларова

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