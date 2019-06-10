Чингиз Мустафаев спел на российском Первом канале - ВИДЕО
Представитель Азербайджана на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2019", популярный певец Чингиз Мустафаев выступил в прямом эфире российского Первого канала.
Как сообщает Day.Az, Ч.Мустафаев стал гостем интеллектуальной телевизионной игры "Что? Где? Когда?", где исполнил свой евровидийный хит "Truth".
Перед своим выступлением исполнитель в прямом эфире российского Первого канала дал интервью "Игра ТВ", в котором отметил, что является частым музыкальным гостем "Что? Где? Когда?" в Азербайджане и передал привет Балашу Касумову.
"Может быть, когда-нибудь сяду и за стол знатоков, для этого нужно пить много рыбьего жира для нейронов, для мозга", - заявил Ч.Мустафаев, поблагодарив в своем интервью Россию за 12 баллов, отданных за него на "Евровидении 2019".
Н. Гасымова
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