Представитель Азербайджана на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2019", популярный певец Чингиз Мустафаев выступил в прямом эфире российского Первого канала.

Как сообщает Day.Az, Ч.Мустафаев стал гостем интеллектуальной телевизионной игры "Что? Где? Когда?", где исполнил свой евровидийный хит "Truth".

Перед своим выступлением исполнитель в прямом эфире российского Первого канала дал интервью "Игра ТВ", в котором отметил, что является частым музыкальным гостем "Что? Где? Когда?" в Азербайджане и передал привет Балашу Касумову.

"Может быть, когда-нибудь сяду и за стол знатоков, для этого нужно пить много рыбьего жира для нейронов, для мозга", - заявил Ч.Мустафаев, поблагодарив в своем интервью Россию за 12 баллов, отданных за него на "Евровидении 2019".

Н. Гасымова

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