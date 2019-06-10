В горах Хызы и среди достпримечательностей Баку кинематографисты Непала впервые сняли художественный фильм "Bir Bikram 2", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Комедийный фильм "Bir Bikram" в жанре мелодрамы был снят в 2016 году. А "Bir Bikram 2" было решено снять в Азербайджане и получилось очень красиво. Кстати, фильм с 17 мая представлен во всех кинотеатрах Непала и Индии. Авторы проекта представили в социальных сетях трейлер-клип фильма, который советуем посмотреть всем читателям.

В главных ролях - Paul Shah, Barsha Siwakoti. Песню исполняют Tara Prakash Limbu, Deepa Lama. Режиссер картины - Milan Chams.

Фильм повествует о любви двух братьев к одной девушке, которая перерастает в конфликт.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!