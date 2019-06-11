Третий Международный фестиваль Baku Summer Jazz Days открыл один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз. Французский музыкант со своим квартетом представил бакинской публике свою неповторимую программу на сцене Международного центра мугама, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С 8 лет он выступает на сцене, с 30-ти - играет в собственном коллективе. Среди всех его концертов с трудом можно отыскать две одинаковые программы или два одинаковых шоу. Как композитор он применяет в процессе написания новой музыки электронные звуковые эффекты, смешивает жанры от джаз-рока до драм-н-бейса. При такой красочной музыкальной палитре ему удается сохранить собственный узнаваемый стиль игры.

Импровизации - конек французского трубача. Музыкальная критика называет его творчество ярким и неповторимым. Он - один из самых блестящих и активных европейских джазменов, которого не нужно представлять тем, кто интересуется импровизационной музыкой. Музыка Трюффаза настолько уникальна, что её нельзя отнести к какому-то определенному жанру. Многие композиции насквозь пропитаны дуновениями современности и будущего, ностальгией и яркими эмоциями.

Музыка настолько понравилась зрителям, что в один из моментов некоторые из них стали танцевать.

"Единственное наше оружие - это искусство, и я лучше умру, чем перестану играть музыку. Это просто невозможно", - говорит музыкант.

Baku Summer Jazz Days - это многогранный международный проект, зародившийся по инициативе Продюсерского центра Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Концерты проходят с 10 по 15 июня с участием джазменов из Азербайджана, России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии.

12 июня в Международном центре мугама выступит израильский виртуоз джаза Adam Ben Ezra со своим трио. Летний джаз-фестиваль 14 июня продолжит грузинская этно-джаз-группа IRIAO, представлявшая свою страну на международном конкурсе "Евровидение 2018". Вечер продолжит юный, невероятно талантливый гитарист-виртуоз и композитор из Франции Tom Ibarra со своим квинтетом.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

А 15 июня на берегу Каспия - в Приморском бульваре выступят гости из России, который представит Джаз оркестр имени Олега Лундстрема. Это концерт - подарок организаторов и он будет бесплатным.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!