Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся итоговый концерт проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

Проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие. Данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь концерты на свой вкус находят любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

В этот знаменательный вечер многочисленную публику порадовали своими выступлениями лауреаты международных и республиканских конкурсов Фатима Мамедзаде (ф-но), Сария Насибова (скрипка), Джалил Газиев (тар), Умуд Багирзаде (флейта), Шукуфа Лаизаде (ф-но), Лиза Кизель (скрипка), Фидан Велиева (ф-но), Озджан Джабари (скрипка), Фируза Наджафли (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Гусейн Нагиев (кеманча), Улькяр Асадова (ф-но), Гульнара Ахмедова (скрипка), Джабир Алиев (труба), Турана Исаева (труба), Улькяр Асадова (орган), Ибрагим Джаббаров (тар), Фарид Тахироглу (баритон), а также квартет канона Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории и ансамбль Музыкального колледжа имени А. Зейналлы.

В их исполнении прозвучали произведения зарубежных композиторов И.С. Баха, В. А. Моцарта, Антонио Вивальди, Фредерика Шопена, Мориса Равеля, Феликса Мендельсона, Пабло Сарасате, Фрица Крейслера, Альберта де Чаудрона, а также азербайджанских композиторов Тофика Гулиева, Ниязи, Агшина Ализаде, Адиля Бабирова, Фрахада Бадалбейли, Гасана Рзаева и Пики Ахундовой.

Также в этот вечер прозвучали произведения молодых композиторов Илахи Исрафиловой и Туту Гусейновой.

Выступление молодых музыкантов было с восторгом встречено публикой, среди которой были педагоги музыкальных образовательных учреждений, студенты, а также меломаны столицы.

Каждое выступление молодых талантов, которые продемонстрировали свой профессионализм, завершалось бурными аплодисментами и возгласами "браво".

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии, народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде в беседе с Day.Az сообщил, что на протяжении всего концертного сезона 2018-2019 года молодые таланты радовали яркими концертами, а проект представил публике много новых имен.

"Этот год был знаменательным, потому что именно в этом году впервые в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоялся концерт симфонического оркестра с молодыми музыкантами. Но кроме этого молодые таланты продолжали выступать с другими оркестрами, например, с камерным оркестром или с оркестром народных инструментов. Как правило, каждый месяц проходили концерты проекта на сцене Кирхи", - сказал народный артист.

Мурад Адыгезалзаде отметил, что год начался с участия проекта "Gənclərə dəstək" в Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли. Также в феврале музыканты в рамках проекта приняли участие в фестивале "Gəncliyə töhfə", организованном министерством культуры Азербайджана. Теперь же молодые музыканты готовятся к выступлению на Международном музыкальном фестивале в Габале.

Н. Гасымова

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