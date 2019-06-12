Прошедший в Международном центре мугама концерт музыкальной школы № 12 им. Т.Гулиева стал явным проявлением веры в талантливую молодёжь и её поддержки.

Выступившая перед началом концерта с приветственной речью директор школы Гюльнара Сафарова подчеркнула, что каждое выступление учащихся на сцене служит формированию их сценической культуры, ответственности и навыков. Она рассказала о достижениях школы в текущем учебном году, подчеркнула, что из шести учащихся школы, принявших участие в конкурсе "Caspian Etud", четверо стали лауреатами и один - дипломантом, а также выразила надежду на то, что подготовленная школой концертная программа понравится зрителям.

На состоявшемся затем концерте в исполнении учащихся музыкальной школы № 12 им Т.Гулиева прозвучали известные образцы азербайджанской и европейской классической музыки, прекрасно принятые зрителями.

Следует отметить, что Центром мугама уделяется особое внимание работе по выявлению и поддержанию юных музыкальных дарований. С этой целью достигнуто соглашение с Главным управлением культуры города Баку о регулярном проведении концертов образцовых музыкальных школ столицы на сцене Международного центра мугама, что безусловно не может не способствовать прогрессу в юношеском музыкальном образовании в целом.

Н. Гасымова

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