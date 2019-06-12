На днях в Москве в рамках фестиваля "Город Джаз" известный пианист Риад Маммадов на концерте в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" представил уникальный жанр - джаз-мугам, основанный на традициях культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в самом старом саду России гости и жители столицы услышали один из самых ярких жанров азербайджанской музыки, который одновременно сочетает в себе западные и восточные музыкальные течения.

Трио Риада Маммадова (фортепиано) - Евгений Рябой (ударные), Александр Лупачик (бас гитара), Тарас Гусаров (саксофонист), и приглашенные музыканты - заслуженные артисты Азербайджан - Эхтирам Гусейнов (ханенде), Камран Керимов (нагара) и Алиага Садиев (тар), исполнили азербайджанские народные песни, произведения азербайджанских композиторов Вагифа Мустафазаде, Сеида Рустамова в аранжировке Риада Маммадова. Большое впечатление на слушателей произвели композиции Вагифа Мустафазаде "Весна", "Размышления", "Март", Сеида Рустамова "Гетмя, гяль" и выступление трио Эхтирама Гусейнова.

Мугам - один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки, многочастное импровизационное вокально-инструментальное произведение. Азербайджанский мугам покоряет слушателей во всем мире. В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Добавим, что пластичный жанр легко входит в синтез с другими музыкальными жанрами, при этом не теряя своей красоты и колорита. Так, синтез мугама с джазом, впервые исполненный Вагифом Мустафазаде, стал самостоятельным жанром и находит путь в сердца слушателей.

Для московской публики эта музыка стала откровением. Делясь впечатлениями после концерта, люди говорили о том, что не ожидали услышать ничего подобного. Многие впервые узнали имя Вагифа Мустафазаде, основоположника джаз-мугама, одного из великих джазовых пианистов XX века - Риад Мамедов рассказывал о нем, исполнял его композиции.

Ф. Агаларова

Фото: О. Аверкиева

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!