На Бакинском олимпийском стадионе прошел Международный турнир Caspian Style Jam по танцам в стиле Break dance& Hip-Hop, организованный Caspian Flava Crew при поддержке Ассоциации танца Азербайджана и Jam Group. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе АТА.

Соревнование по Break dance & Hip-Hop прошло по возрастным категориям: дети - от 9 до 13 лет, взрослые - от 14 лет и старше. Победители были отмечены сертификатами и денежными призами (дети - 200 манатов, взрослые - 500 манатов)

В туринире по Hip-hop в категории "дети" приняли участие около 30 участников, из которых 16 лучших выступили в баттлах против друг друга. Первое место завоевала воспитанница Harmony Dance Studio - Kamkilla. По Break dance в категории "дети" из 25 конкурсантов также были выбраны 16 участников финальных баттлов. Первое место досталось воспитаннице Dance Studio - Bgirl Rumeysa.

По Break dance в категории "взрослые" приняли участие 16 конкурсантов. Первое место занял Фярман Лазимов (Bboy Button). По Hip-hop в категории "взрослые" участвовали 24 танцора, из которых 16 приняли участие в баттлах. Первое место получил Рамиль Мамедли (Rayman).

"Цель конкурса - развитие культуры брейк-данса и хип-хопа, раскрытие творческого потенциала молодежи, обмен опытом между учителями и танцорами. Это соревнование позволит танцорам представлять нашу страну на различных международных соревнованиях", - отметил главный организатор мероприятия, член правления Федерации брейк-данса Азербайджана Кямран Гулиев.

Президент Ассоциации танца и член правления Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов отметил, что этим турниром начинается пятилетняя подготовка к Олимпийским играм 2024 года.

Состязания по брейк-дансу впервые были проведены на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. В марте 2019 года Международный олимпийский комитет одобрил внесение в программу Олимпийских игр 2024 года (они будут проходить в Париже) брейк-данса.

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