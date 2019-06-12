В Бакинском книжном центре прошел вечер, посвященный 80-летию писателя-драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (5.06.1939 - 28.01.2015, Баку), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущими вечера были заслуженные артисты Азербайджана Рафиг Гашимов и Наргиз Джалилова. Народные писатели Анар Рзаев, Эльмира Ахундова, народный поэт Рамиз Ровшан, народный артист Рамиз Гасаноглу поделились своими воспоминаниями о любимом поэте. Выступавшие отметили, что, будучи одним из талантливых мастеров, принесших в 60-х годах прошлого столетия новую атмосферу в литературную среду нашей страны, Вагиф Самедоглу на протяжении более полувека вносил ценный вклад в сокровищницу слова нашего народа. Его творчество составляет особый этап новой поэзии в современной азербайджанской литературе. Каждое осмысленное выражение в произведениях мастера связано с богатым литературно-художественным наследием азербайджанского народа, неисчерпаемыми возможностями национального фольклора и достижениями мировой литературы. Самедоглу в присущем ему стиле создал неповторимую панораму и преисполненный поэтическими находками богатый мир философско-лирических рассуждений о жизни и времени, мире и человеке, постоянно держал в центре внимания яркий образ Родины. Вагиф Самедоглу был автором цикла произведений для театра и кино, обладающих высокими художественными качествами. Эти произведения, отличающиеся красочностью и силой воздействия художественных средств, направляющие внимание на судьбоносные нравственные проблемы, принесли ему славу драматурга.

Народные артисты Фахраддин Манафов, Мехрибан Зеки, актер Кямран Юнис прочитали на вечере стихотворения Вагифа Самедоглу. Программу вечера украсили вокальные и инструментальные выступления народных артистов Салмана Гамбарова, Мурада Гусейнова, певцов Арзу Рзаева и Забиты Алиевой, пианистки Фариды Гусейновой. Гостям вечера были также представлены кадры из семейного фотоархива поэта.

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