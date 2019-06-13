В Бакинском книжном центре в рамках проекта "Диалог с писателем" прошла встреча с народным поэтом Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат" Фикретом Годжа, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущий вечера поэт, писатель Ильгар Фахми, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный поэт Нариман Гасанзаде, доктор филологических наук Гюльхани Панах, писатель Рашад Меджид отметили, что в поэзии Фикрета Годжа воспевается вечная любовь к Родине, к ее природе, а также уважение к памяти шехидов, выдающихся сыновей и дочерей Азербайджана, отображаются славные страницы истории нашей страны.

Известный с 60-ых годов ХХ века своим творчеством, стилем сложения стихов в азербайджанской поэзии, Фикрет Годжа отличается своей индивидуальностью. Еще одним отличием поэта является, исключительное и своевременное в контексте поэзии употребление элементов национального фольклора, таких как баяты, пословицы и изречения. Язык стихотворений Фикрета Годжи богат мудрыми высказываниями, афоризмами, словами и выражениями, дающими возможность раскрыть внутренний мир человека. Фикрет Годжа, связанный со своим языком, Родиной, народом и его традициями, - обладатель национального и в то же время общечеловеческого сознания.

В рамках встречи с поэтом была представлена книга "Убитые дети", предисловие к которой написал Фикрет Годжа. Авторы книги - Илькин Шукюрбейли и Насими Фаигоглу. Рассказывая о книге, Фикрет Годжа отметил, что в ней собраны материалы об азербайджанских детях, ставших жертвами армянской агрессии, об их трагической участи. Поэт отметил важность книги и выразил благодарность всем тем, кто внес свой вклад в работу над изданием. Затем он ответил на вопросы собравшихся.

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