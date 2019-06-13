Союз композиторов Азербайджана 19-20 июня проведет в Гяндже выездной пленум творческой организации, который будет посвящен ее 85-летнему юбилею.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, этот пленум является одним из многочисленных мероприятий, которые пройдут в связи с юбилеем Союза композиторов Азербайджана, завершающим аккордом которого будет большой Фестиваль современной азербайджанской музыки, намеченный на октябрь этого года.

Открытие Пленума состоится 19 июня и пройдет на сцене новой филармонии города Гянджа, где прозвучат произведения разных поколений композиторов Азербайджана от корифеев до молодых авторов: Уз.Гаджибейли, Ф.Амирова, Г.Гусейнли, Ф.Ализаде, С. Фараджева, Дж.Аллахвердиева и других. В открытии фестиваля примут участие все основные филармонические коллективы Гянджи - камерный оркестр, оркестр народных инструментов и хор.

Второй день фестиваля, 20 июня, пройдет в Культурном центре им. Мехсети Гянджеви. Здесь будут исполнены камерно-инструментальные и вокальные сочинения Ниязи, Ф.Амирова, Дж.Аббасова, А.Мамедовой и др.

Делегацию Союза композиторов возглавят секретарь Союза, заслуженный деятель искусств, директор Дома-музея Уз.Гаджибейли Сардар Фараджев и секретарь Союза, композитор Алия Мамедова.

Завершится Пленум дискуссией за "круглым столом", где будут обсуждены актуальные вопросы музыкальной жизни республики, мероприятия, связанные с юбилеем великого поэта Насими, перспективы совместной работы с гянджинским отделением Союза композиторов, которое сегодня возглавляет композитор Мамед Джафаров.

Н. Гасымова

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