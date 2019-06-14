17 июня в Международном центре мугама в рамках проекта Центра "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") пройдет мероприятие, посвященное знаменитому ширванскому ханенде Мирзе Мухаммедгасану.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Центра мугама, гостям мероприятия будет рассказано о жизни и творчестве ханенде, а в рамках концертной программы прозвучат мугамы в исполнении знаменитых ханенде.

В течение 35-летнего периода своего творчества Мирза Мухаммедгасан был активным пропагандистом азербайджанской музыки. Он, как и все классические представители мугама, с большим мастерством исполнял мугамы, прославившие его на всем Южном Кавказе. Оригинальностью отличаются такие исполненные им мугамы, как "Шуштер", "Хумаюн", "Раст", в особенности "Мансурийя".

Великий ханенде Сеид Шушинский в своих воспоминаниях о нем говорил: "Впервые мы познакомились с Мирзой на одной из свадеб в Шамахе. К тому времени он уже ослеп. Он пришел, узнав о том, что я буду петь на этой свадьбе. Послушав его, я был в восторге от его необыкновенного исполнения. Я многому научился у прекрасного ханенде, обладающего необыкновенным голосом, и для меня он является несравнимым исполнителем и музыковедом".

С Мирза Мухаммедгасаном дружил Сеид Азим Ширвани. Выдающийся представитель Ширванской мугамной школы Мирза Мухаммедгасан Нале, является автором книг стихов "Нале", "Сарыторпаг шикестеси", а также многих теснифов, обогативших сокровищницу мугама.

Мирза Мухаммедгасан скончался в 1917 году.

Следует отметить, что Центр мугама реализовывает ряд многочисленных проектов, пропагандирующих мугамное искусство. Целью проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") является проведение вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства Азербайджана, сыгравших незаменимую роль в истории развития азербайджанской национальной музыки.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

Н. Гасымова

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