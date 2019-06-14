В мартовском номере российского научно-популярного журнала "Наука и религия" (издается с 1959 года) опубликовано интервью профессора Российского государственного социального университета, доктора философских наук Ибрагима Меликова.

В беседе с обозревателем журнала И. Меликов затрагивает такие важные проблемы современности, как отсутствие толерантности, спровоцированной, в том числе, массовой миграцией населения Ближнего Востока в страны Западной Европы.

В качестве положительного образца межкультурного и межконфессионального диалога философ приводит пример Азербайджана, где на протяжении сотен лет проживают различные национальные группы, взаимообогащая друг друга. Этот феномен И. Меликов объясняет традициями, вызванными не религиозными представлениями, а мистицизмом, природа которого носит не этнический, а универсальный характер, что, в свою очередь, нашло отражение не только в азербайджанском фольклоре (ашугской поэзии), музыке (мугамах), но и подготовили почву для толерантности.

Отметим, что Ибрагим Мустафа оглы Меликов является автором более 150 научных работ, в том числе учебного пособия "Духовная деятельность человека" (1998) и монографий "Свобода в духовной жизни" (2002), "Духовное бытие свободы" (2013).

Н. Гасымова

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