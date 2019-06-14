В Париже в Центре культуры посольства Азербайджана во Франции открылась выставка миниатюр азербайджанского художника Али Сейрана, организованная Ассоциацией диалога Франция-Азербайджан (ADFA) при содействии дипмиссии. Как передает Day.Az, об этом этом сообщили Trend в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan.

Экспозиция посвящена 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

На открытии председатель ADFA Гюнель Сафарова рассказала о деятельности Association Dialogue France-Azerbaïdjan, которая была создана в мае 2018 года и является мостом культурного диалога между странами. За этот короткий период ADFA провела более тридцати мероприятий, пропагандирующих историю и культуру Азербайджана. Было рассказано о творчестве Али Сейрана, который живет в Бельгии, и свое творчество посвятил миниатюрному искусству. Вице-президент ADFA Айтян Сафарова отметила успешно развивающиеся двусторонние отношения в различных сферах между Азербайджаном и Францией.

Экспозиция вызвала большой интерес гостей, среди которых были видные общественные деятели, представители культуры и науки. Праправнук Льва Толстого и правнук Константина ­Станиславского, режиссер, сценарист и продюсер Максим Мардухаев и президент трех ассоциаций APTAGAP (Ассоциация по продвижению новых технологий), AMSA (Ассоциация по межкультурному обмену) и EMATS (Ассоциация по межнациональному продвижению и обмену в области спорта) Александр Буассон несколько раз были в Азербайджане и влюблены в нашу страну, древнюю историю и культуру. А также такие личности как внук брата генерала Шарля дэ Голя, дипломат и фотограф Лоран дэ Голь, директор парижского музея Le musée du quai Branly Махджуб Бергиг, основатель Oriental Fashion Show Инд Джудар и другие.

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