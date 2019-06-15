В Баку проходит третий Международный фестиваль Baku Summer Jazz Days, в рамках которого на сцене Международного центра мугама проходят концерты известных джазовых музыкантов.

Данный фестиваль подарил бакинским меломанам серию незабываемых концертов мировых джазовых исполнителей и традиционно в этом году представляет жителям и гостям столицы Азербайджана вечера разного, но такого настоящего джаза в исполнении известных мастеров. Так, например, на сцене Центра мугама уже выступили один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз и музыкальный уникум, виртуозный контрабасист современности, израильский мастер джаза Адам Бен Эзра.

А вчера Baku Summer Jazz Days, организованный продюсерским центром Premier Art Management при поддержке министерства культуры Азербайджана, сразу после яркого концерта грузинской этно-джаз группы IRIAO представил выступление квинтета юного, невероятно талантливого гитариста-виртуоза и композитора из Франции Тома Ибарры.

Том начал играть на гитаре в шестилетнем возрасте. Огромную роль в его становлении как музыканта сыграли такие звезды, как Майлз Дэвис, Пат Мэтини и Weather Report. Свой дебютный альбом Ибарра выпустил в 2015 году. В свои 19 лет Том уже успел выступить на одной сцене с такими джазовыми исполнителями, как Маркус Миллер, Ричард Бона, Дидье Локвуд и многими другими. Том является победителем международного джазового конкурса Letter One "RISING STARS" Jazz Award 2017 года. Сегодня он со своим квинтетом выступает на многих известных концертных площадках мира и вот вчера состоялся его первый концерт в Азербайджане.

Собравший вокруг себя таких же юных и не менее талантливых музыкантов, Том представил публике серию зажигательных композиций.

Зал на протяжении всего концерта не переставал аплодировать музыкантам, а в заключение вечера овациями и восторженными возгласами просил продолжить вечер исполнением "на бис".

Ф. Агаларова

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