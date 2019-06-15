В пресс-центре Baku Cristall Hall открылась первая Республиканская выставка-продажа произведений азербайджанских художников и скульпторов, организованная Министерством культуры, Государственной художественной галереей и Союзом художников, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка проводится по предложению всемирного известного азербайджанского художника, народного художника СССР Таира Салахова, которое он высказал во время встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства 1 марта этого года. На этой встрече Таир Салахов выступил с предложением проводить в стране республиканские выставки, в которых смогут принять участие как живописцы старшего поколения, так и молодые талантливые художники.

Выставка вызвала большой интерес, среди гостей были видные общественные деятели, представители науки, культуры, бизнеса, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии министр культуры Абульфас Гараев поздравил всех с Днем национального спасения - 15 июня, которое связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что 15 июня 1993 года вошло в историю Азербайджана как День национального спасения. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выполнил великую миссию спасения страны, защитил ее независимость и государственность, устранил социально-политический кризис, царивший в республике, заложил фундамент экономического развития и прославил страну во всем мире. Сегодня Азербайджан имеет большой авторитет на международной арене. Только благодаря Гейдару Алиеву, его мудрости и проводимой с 2003 года успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан признан и принимается как сильное, процветающее и безопасное государство.

"В экспозиции представлено более 350 работ различных стилей и жанров 250 художников и скульпторов. Каждый желающий может приобрести произведение и забрать домой или в офис. Впервые такая выставка-продажа организована на государственном уровне. Стоит отметить, что 90% работ впервые экспонируется. Наши мастера неустанно работают и создают новые произведения для общественности. В стране созданы все условия для творческого развития и деятельности. Желаю нашим гражданам, чтобы у всех в домах были произведения наших художников и скульпторов", - отметил министр и пожелал всем успехов.

На выставке-продаже представлены работы от самого старшего поколения - Таира Салахова и Тофига Агабабаева 1928 года рождения, до самого молодого - 23-летнего Эльчина Гусейна. Самая дорогая картина - произведение Таира Салахова "Яркое утро. Нардаран" стоимостью в 400 тысяч долларов. Здесь можно приобрести произведения по различным ценам.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметил, что выставки подобного масштаба призваны помочь еще большему развитию искусства в стране и стать стимулом для молодых художников развиваться и стремиться к совершенству.

"Если наша первая выставка организована на таком высоком уровне, то выражаю надежду, что в будущем это приобретет международный масштаб, и можно будет проводить фестивали продаж творений известных зарубежных мастеров", - отметил Фархад Халилов.

Директор Азербайджанской государственной художественной галереи Галиб Гасымов отметил, что отличительная особенность данной выставки также заключена в том, что здесь представлены работы художников разных поколений не только из Баку, но и регионов страны.

Выставка продлится до 28 июня. Вход свободный.

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