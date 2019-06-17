На днях в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся сольный концерт ученицы средней музыкальной школы им. Бюльбюля, лауреата международных и республиканских конкурсов, юной скрипачки-виртуоза Суры Руфат.

Концерт под названием "Прощай, четвертый класс" собрал аншлаг. Послушать виртуозное исполнение юной скрипачки пришли известные деятели культуры, педагоги и студенты музыкальных образовательных учреждений, а также меломаны столицы.

Примечательно, что на концерте присутствовал известный скрипач Анар Юсифов, которого называют "Золотой скрипкой" России. Музыкант, ранее присутствовавший на экзамене Суры, был поражен ее талантом и с удовольствием пришел на ее первый сольный концерт.

В рамках концертной программы Сура Руфат исполнила первую часть Концерта №9 для скрипки с оркестром Ш. Берио, "Приветствие любви" Э. Элгара, "Сицилиана и Ригодон" и "Маленький венский марш" Ф. Крейслера, "Мечты Комде" из балета "Поэма двух сердец" Арифа Меликова и "Лето" из цикла "Времена года" А. Вивальди.

Аккомпанировала юному дарованию главный педагог Азербайджанской национальной консерватории, пианистка Светлана Ахмедова.

Отметим, что педагогом Суры является заслуженный учитель Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли Фатима Идиятулина.

Н. Гасымова

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