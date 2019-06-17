Потрясающим выступлением всемирно известного российского Джаз оркестра имени Олега Лундстрема на открытом воздухе Приморского бульвара состоялось завершение третьего Baku Summer Jazz Days, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этом году Государственный камерный оркестр имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста России Бориса Фрумкина отмечает юбилейную дату - 85 лет. Самый "долгоиграющий" по версии Книги рекордов Гиннесса оркестр за годы творческой деятельности завоевал мировую известность и любовь слушателей. За плечами музыкантов - более 10000 концертов. Оркестр - единственный биг-бэнд в мире, выступавший в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Концерт стал настоящим подарком организаторов (вход свободный), чтобы с его блистательным мастерством могли познакомиться многочисленные бакинские слушатели и гости столицы.

Художественный руководитель оркестра, блестящий музыкант-аранжировщик, пианист, дирижёр, композитор, народный артист России Борис Фрумкин, возглавляющий коллектив уже 12 лет, высоко оценил проведение Летних дней джаза в Баку.

"Я бывал в Баку в 70-х годах, приезжал с концертами. Баку очень изменился, но сохранил свое лицо и неповторимый стиль. За последние четыре года мы дважды здесь выступали, и каждый раз все проходило на очень высоком уровне. Ещё в годы моей молодости у нас был ансамбль, который назывался "Квинтет Крещендо". Мы увлекались национальными мотивами и, в частности, у нас даже была композиция на тему азербайджанского мугама. Конечно, и помимо этого мы сталкивались с культурой Азербайджана постоянно, потому что дружили с азербайджанскими музыкантами, которые все увлекались мугамом, отличались самобытностью, мастерством и душевностью. Из Баку родом множество джазовых музыкантов - Вагиф Мустафазаде, Вагиф Садыхов, Рафик Бабаев и многие другие. В моей жизни была и дружба с бакинскими музыкантами, например, с участниками замечательного джазового вокального квартета "Гая". Такое впечатление, что Баку - сказочное видение: замечательная архитектура, потрясающе красивые дома. Баку всегда отличался своей теплой музыкальной публикой - это город богатейшей музыкальной культуры. Приморский бульвар - это именно то место, где предстает все очарование Баку. Обновленная набережная стала неузнаваемой - потрясающей красоты Бульвар", - отметил Борис Фрумкин.

Baku Summer Jazz Days - многогранный международный проект, зародившийся по инициативе Продюсерского центра Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Концерты прошли с 10 по 15 июня с участием известных джазменов Эрике Трюффазе и Тома Ибарра (Франция), Адама Бен Эзра (Израиль) и этно-джаз группы IRIAO (Грузия).

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