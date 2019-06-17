Сегодня проходит 40 дней со дня кончины выдающегося композитора, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики, лауреата Государственной премии и премии Гейдара Алиева профессора Арифа Меликова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по этому случаю друзья и члены семьи композитора посетили в Аллее почетного захоронения могилу Арифа Меликова, возложили цветы и венок.

На церемонии почтения памяти ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли охарактеризовал Арифа Меликова как выдающегося композитора, великого человека и неповторимую личность. Он сказал, что каждое его произведение является шедевром. Опираясь на народную музыку, он создал величественные симфонии, балеты.

Отметив, что "Легенда о любви" является вершинным произведением композитора, Ф.Бадалбейли рассказал также о неповторимости его камерных произведений, песен и романсов. Он сказал, что Ариф муаллим был очень трудолюбивым человеком, работал даже по ночам. Он также был великим педагогом, воспитавшим плеяду талантливых композиторов.

Проректор Бакинский музыкальной академии Гюльназ Абдуллазаде, студент композитора Джейхун Аллахвердиев и другие рассказали о несравненности творчества Арифа Меликова.

Было отмечено, что Ариф Меликов - автор восьми симфоний, симфонических поэм "Сказка", "Родина", "Метамарфозы", "Последний перевал", сюит, балетов "Двое на этой земле", "Легенда двух сердец", кантаты "Зов земли", оперетты "Волны", цикла романсов на слова Назима Хикмета, концерта для фортепиано с оркестром, камерно-инструментальных произведений, музыки к кинофильмам, театральным постановкам, большого количества песен и др. Музыка композитора звучит сегодня в театральных и концертных салонах мира, на государственных мероприятиях, днях культуры, международных музыкальных фестивалях.

Легенда одной жизни, выпавшая на судьбу Арифа Меликова, уже более полувека держит в своем плену любителей музыки. 8-я симфония композитора "Вечность", посвященная Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, является очередной вершиной азербайджанской музыкальной культуры.

Было подчеркнуто, что мастер, являющийся продолжателем композиторской школы гениального Узеира Гаджибейли и Кара Караева, как многолетний заведующий кафедрой Бакинской музыкальной академии вложил все свои умения и способности в дело воспитания нового поколения композиторов.

Члены семьи Арифа Меликова выразили признательность главе государства и Первой леди страны за уважение, проявленное к памяти покойного.

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