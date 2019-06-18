Эльчин Ширинов выступит в Баку со своим джазовым квартетом
21 июня в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт джазового квартета Эльчина Ширинова. Концерт организован Fête de la Musique и Goethe-Zentrum Baku.
Как сообщает Day.Az, заслуженный артист Азербайджана, известный пианист Эльчин Ширинов является главной силой необычного джазового квартета. После встречи на Вокальном Джазовом Фестивале в Польше с немецким вокалистом Эриком Лойтхаузером, несмотря на то, что они живут в разных странах, у музыкантов возникло желание играть вместе. А в 2019 году родился квартет, в который кроме них вошли двое известных немецких джазовых музыкантов - басист и гитарист, братья Бернхард и Питер Мейеры. Каждый участник вносит в работу квартета свой музыкальный опыт, свои истории и композиции.
Начало концерта - в 19:00.
Вход свободный.
Ф. Агаларова
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