21 июня в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт джазового квартета Эльчина Ширинова. Концерт организован Fête de la Musique и Goethe-Zentrum Baku.

Как сообщает Day.Az, заслуженный артист Азербайджана, известный пианист Эльчин Ширинов является главной силой необычного джазового квартета. После встречи на Вокальном Джазовом Фестивале в Польше с немецким вокалистом Эриком Лойтхаузером, несмотря на то, что они живут в разных странах, у музыкантов возникло желание играть вместе. А в 2019 году родился квартет, в который кроме них вошли двое известных немецких джазовых музыкантов - басист и гитарист, братья Бернхард и Питер Мейеры. Каждый участник вносит в работу квартета свой музыкальный опыт, свои истории и композиции.

Начало концерта - в 19:00.

Вход свободный.

Ф. Агаларова

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