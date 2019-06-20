Известный исполнитель мугама из Южного Азербайджана Хушенг Азероглу скончался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, об этом сообщил Джавид Табризли.

Отмечается, что Хушенг Азероглу, страдавший долгое время от тяжелого заболевания, скончался вчера.

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