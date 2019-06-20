https://news.day.az/culture/1130554.html Скончался известный исполнитель мугама - ФОТО
Скончался известный исполнитель мугама - ФОТО
Известный исполнитель мугама из Южного Азербайджана Хушенг Азероглу скончался.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, об этом сообщил Джавид Табризли.
Отмечается, что Хушенг Азероглу, страдавший долгое время от тяжелого заболевания, скончался вчера.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре