5 июля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли.

Как сообщает Day.Az, дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

Солистка вечера - лауреат международных конкурсов, талантливая скрипачка Умида Аббасова.

В рамках концертной программы прозвучат Увертюра "Кориолан" Л.В. Бетховена, Концерт для скрипки с оркестром Я. Сибелиуса, Симфоническая поэма "Очерки-63" Х. Мирзазаде, Хореографическая поэма "Вальс" М. Равеля.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.

Н. Гасымова

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