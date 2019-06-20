https://news.day.az/culture/1130734.html В Филармонии состоится концерт Государственного камерного оркестра
В Филармонии состоится концерт Государственного камерного оркестра
27 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.
Как сообщает Day.Az, солировать в этот вечер будут скрипачка Джейла Сеидова, вокалистка Наргиз Керимова и флейтист Мирхалид Мамедзаде.
В рамках концертной программы прозвучат произведения азербайджанских, российских и западных композиторов.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.
Н. Гасымова
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