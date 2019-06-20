27 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Как сообщает Day.Az, солировать в этот вечер будут скрипачка Джейла Сеидова, вокалистка Наргиз Керимова и флейтист Мирхалид Мамедзаде.

В рамках концертной программы прозвучат произведения азербайджанских, российских и западных композиторов.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.

Н. Гасымова

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