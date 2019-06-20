В Баку открылась мультидисциплинарная выставка "Dadaş Adna: Love me" ("Дадаш Адна: Люби меня") по новому адресу Проектного пространства ARTIM.

Данный проект победителя "Открытого конкурса для кураторов" Эхтирама Джаби посвящен творчеству азербайджанского фотографа и поэта Абдулгасыма Исрафил оглу Аднаева, известного под псевдонимом "Дадаш Адна".

Эхтирам Джаби является фотожурналистом и сотрудничал со многими новостными порталами страны. Он добился немалых успехов в сфере фотографии, становился участником отечественных и зарубежных фотовыставок.

В беседе с Day.Az Эхтирам сообщил, что с Дадашем Адна лично никогда не встречался, но активно общался с ним в Сети.

"Дадаш был очень интересен мне как личность, независимый художник. Мы с ним говорили обо всем, в том числе, и о фотографии. Он давал мне полезные советы. Я к нему очень привязался, но его несвоевременная кончина оставила у меня чувство незавершенных отношений. После его смерти я часто смотрел его работы, читал стихи. Но, к сожалению, не многие были знакомы с его творчеством, а кто-то знал его лишь как фотографа. Поэтому, когда появилась возможность, я захотел продемонстрировать весь спектр его творчества, показать не только его фотографии, но и видео, стихи, постеры. Дадаш заслужил это", - сказал куратор выставки.

Дадаш Адна действительно был уникальной личностью. Его детство прошло в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики. Будучи ребенком, он смастерил из чайной коробки фотоаппарат и выходил на улицу, чтобы якобы запечатлеть окружающую действительность. А потом, возвращаясь домой, переносил увиденное на лист бумаги с помощью акварели и организовывал небольшую выставку, на которую стекались его близкие родственники. Именно так детское увлечение переросло в жизненный путь.

Дадаш Адна скончался в 2015 году в возрасте 37 лет. Но его друзья и поклонники творчества никогда не забывают о нем. И эта вставка стала тому очередным свидетельством.

Выставка "Дадаш Адна: Люби меня" объединяет весь спектр его творчества. Здесь представлены фотографии, видео, постеры, поэзия и рисунки этого удивительного человека. Жизнь и творчество Дадаша Адна были пропитаны любовью. И эта любовь сквозила в его работах, представленных на вставке.

В создании постеров для отечественных фильмов Дадаш использовал собственные работы, отражающие его богатый внутренний мир. Среди постеров есть плакат "Love me", созданный автором для своего нового одноименного стихотворения. Именно под этим смелым и наивным призывом, отражающим всю его жизненную философию, полную света, искренности и любви, объединились его работы в экспозиции.

Особое внимание на выставке было представлено видеоискусству. В его работах можно увидеть интерес Дадаша к разным направлениям в этой сфере. Фотограф-поэт, запечатлев процесс написания стихов и их прочтения, снял своеобразный фильм.

Здесь же представлены рисунки карандашом, демонстрирующие неповторимую призму Дадаша, который, несмотря на то, что был любителем, сумел отразить свое видение на бумаге. В неопубликованных нигде ранее символических и сюрреалистических картинах раскрывается история его жизни.

Пожелав разделить творчество Дадаша Адна со всеми желающими, куратор представил его поэзию в виде развешенных на стене стихов, не случайно написанных красным цветом в большом количестве. Так любой желающий мог унести с собой лист с написанным на турецком свободным стихом, где автор говорит о повседневной жизни, рассуждает о любви или просто выплескивает чувства.

И, конечно же, на выставке были представлены фотографии Дадаша Адна. Главные герои фотографий Дадаша Адна - обычные люди, их жизнь и "невысказанные" мечты. Их "истории" он рассказывал в разных жанрах, будь то портрет, пейзаж или натюрморт. И, независимо от темы и жанра, основное внимание его фотографий уделялось эмоциям и чувствам.

Свое место на выставке нашли и фотографии друзей Дадаша, которые запечатлели разные периоды недолгой жизни фотографа-поэта, оставившего свой след в искусстве Азербайджана.

На открытии выставки с авторской концертной программой под названием "Full moon man" выступил близкий друг Дадаша Адна певец, композитор, поэт Вюсал Рзасой (VİESULAS).

Отметим, что мультидисциплинарная выставка "Dadaş Adna: Love me" продлится до 12 июля. Вход свободный.

Франгиз Агаларова

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