В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана впервые в Баку, 20 декабря в 19.00, пройдет уникальное шоу пианистов-виртуозов Bel Suono из России "Магия трех королей", организованное MGM Production, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фортепианное шоу Bel Suono (ит.- "прекрасный звук") - это трио пианистов-виртуозов, получивших образование в Московской государственной консерватории, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Bel Suono - это оригинальный микс современных технологий и лучших образцов классической и современной музыки, что делает коллектив уникальным во всем мире. Трио исполняет разнообразную музыку - от мировых хитов до совершенно новой, написанной специально для проекта.

За восемь лет существования Bel Suono выпущены в свет четыре альбома - Мегаполис, Upgrade, Избранное и Passionate. В них вошли шедевры классической музыки в интерпретации Bel Suono и авторские произведения солистов коллектива.

Музыканты с огромным успехом гастролируют не только по России, но и за рубежом - Израиль, Монако, Австрия, Болгария, Мальта, ОАЭ, Швейцария, Польша, Латвия, Эстония...В копилке успеха Bel Suono собраны исключительно аншлаговые выступления и самые горячие приёмы зрителей на всех главных сценах России - Государственный Кремлевский Дворец, Crocus City Hall, Зал церковных соборов (два концерта в один день), Большой зал консерватории, Дом музыки и т.д., а также участие в различных больших телепроектах и юбилейных вечерах.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az

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