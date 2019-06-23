Каждый из музеев нашей столицы воплощает в себе целую историю, раскрывает перед посетителями новый мир, который знакомит нас с жизнью и деятельностью великих людей.

Сегодня мы отправимся в Дом-музей Гара Гараева - выдающегося композитора, внесшего огромный вклад в сокровищницу современной музыкальной культуры и Азербайджана, и мира в целом.

В 2008 году Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании Дома-музея Гара Гараева, а открытие музея состоялось 1 октября 2018 года.

Именно сюда, в эту квартиру, когда-то профессор медицины Абульфаз Гараев привел свою невесту Сону ханум Ахундову, здесь они провели всю свою жизнь. Тут родились их дети и внуки. Поэтому этот семейный очаг можно назвать фамильным гнездом Гараевых, в котором на протяжении многих лет проживали разные поколения семьи.

Среди важных особенностей музея - использование современных технологий, мультимедиа и интерактивного способа общения с посетителями. Музей оборудован мониторами и дисплеями, на которых можно получить интересную информацию о творчестве композитора. Здесь можно не только изучать представленные экспонаты, но и посредством наушников слушать музыку композитора. Важно, что вся информация в музее представлена на трех языках - азербайджанском, русском и английском, что значительно расширяет возможности информационного поля для туристов.

В Доме-музее представлены ноты, личные вещи, афиши, программы, фотографии, партитуры, конспекты, книги и прочие экспонаты, принадлежавшие композитору. Большинство экспонатов предоставили дети композитора, а также Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана, филиалом которого является Дом-музей. В экспозицию музея на данный момент входят около 300 оригинальных документов и фотографий. На основании архивных материалов, находящихся в Государственном музее музыкальной культуры, была издана книга.

Директором музея является дочь композитора Зулейха Гараева-Багирова, что играет немаловажную роль - ведь кто лучше, глубже может знать историю становления гения азербайджанской музыкальной культуры, если не его дочь?

Экскурсоводы музея - Зивяр Мамедова и хранитель Лятифа Мамедова - также имеют музыкальное образование и великолепно разбираются в тонкостях творчества великого композитора. Они ни на секунду не обделяют нас своим вниманием, представляя подробные сведения по каждому размещенному в музее экспонату.

Как отметила Зивяр ханум, над проектом оформления работала известная австрийская компания PARTNER Culture, специализирующаяся на создании и оформлении ярких и оригинальных музейных выставок. Они сделали особый акцент на красный цвет, потому что в доме композитора множество деталей было именно красного цвета. Например, его письменный стол в кабинете в Баку и рабочее кресло около рояля в Москве были именно красного цвета. Ввиду небольшой величины выставочной площади, дизайнеры провели тематическое деление по комнатам. Самая большая из них - первая комната - представляет собой зал, где также проводятся конференции, музыкальные вечера и другие камерные мероприятия. Поэтому здесь стоит рояль, специально предназначенный для концертов.

Данная комната условно называется "Триумф композитора", ведь именно здесь отражены все реалии его творчества, каждая из которых отмечена отдельным цветом. Красным цветом отмечены балеты, оперы. Голубым цветом указана музыка к кинофильмам, бежевым - камерно-симфоническая музыка, а серым цветом выделена музыка к драматическим спектаклям. На угловом шкафчике крупным планом видна подпись мастера. А вот фотоснимки первых исполнителей музыки композитора, его грамоты, награды...

Творческое наследие Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма. Его произведения входят в сокровищницу музыкального искусства. Среди них - оперы "Родина" (Vətən, 1945), балеты "Семь красавиц" (Yeddi gözəl, 1952), "Тропою грома" (İldırımlı yollarla, 1958), "Лейли и Меджнун" (Leyli və Məcnun, 1958), Три симфонии (1943, 1946, 1965), симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" (1947), симфоническая сюита "Семь красавиц" (1949), "Дон Кихот" (1960) и другие оркестровые, вокально-симфонические, камерные и вокальные сочинения. Композитор являлся автором музыки к художественным и документальным фильмам - "На дальних берегах" (1959 год), "Сказание о любви" (1961), "Двое из одного квартала" (1957), "Вьетнам" (1955), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971). Здесь также представлена незавершенная моно-опера "Нежность", мюзикл "Неистовый гасконец" про Сирано Де Бержерака и многое другое. Все копии представлены на стенах, а оригиналы хранятся в специальных ящиках, с содержимым которых нас также ознакомили работники музея.

Бросается в глаза стоящая у окна массивная ваза с нежными чайными розами и портретом миловидной женщины с одухотворенно-благородным лицом. Это мать композитора, Сона Ахундова-Гараева, одна из талантливых выпускниц бакинского филиала Смольного института - "Заведения святой Нины", образованная, творческая личность, наделенная даром стихосложения, любовью к музыке. Она, как и ее супруг, считала необходимым дать прекрасное образование обоим своим сыновьям. В итоге оба заняли важное место в жизни своей страны - один стал композитором, другой - врачом. Именно здесь уместно процитировать высказывание народного писателя Азербайджана Анара, написанное в предисловии к книге "Доктор Гараев": "Есть семьи и династии, которые не только являются важной составляющей общества, но и, может быть, являются той основой, фундаментом, на котором держится это общество".

Композитор работал в Ленинградском академическом драматическом театре имени М.Горького, а также в Москве. Музыка к драматическим спектаклям настолько глубока и самобытна, что фрагменты из нее сегодня исполняются пианистами как отдельные произведения.

В этой комнате есть специальная металлическая доска, куда магнитиками прикрепляются все последние новости о творчестве Гара Гараева: это и вновь изданные его произведения, программы концертов, которые проходят не только в нашей стране, но и за ее пределами, афиши, вырезки из газет и т.д. По словам Зивяр ханум, в музее регулярно обновляют содержание доски новостей. Это была интересная задумка Аллы Байрамовой, прекрасная идея, концептуально подтверждающая, что творчество композитора Гара Гараева остается живым достоянием нации, а не историческим прошлым нашей национальной культуры.

Проходим во второй зал. Здесь представлены личные вещи композитора, отражено его детство, период студенчества, педагогическая деятельность, его становление как личности и композитора. На стене представлены его детские фото, фотоснимки родителей тех времен, когда еще совсем молодой врач-педиатр Абульфаз Гараев лечил больных детей, помогал бедным пациентам. На фото также дедушки, бабушки, члены семьи, педагоги, друзья. Немалая часть экспонатов рассказывает о коллегах и студентах Гараева.

Родился композитор 5 февраля 1918 года в Баку. Обучался в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева, затем - в Бакинской консерватории по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки у Узеира Гаджибейли. К этому времени относится первый композиторский опыт Гараева, и тут заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. Затем он поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова и С. Н. Василенко, а затем - у Д. Д. Шостаковича. На стене можно увидеть дипломы и награды композитора, его документы (свидетельство о браке, смерти и т.д.), которые также хранятся в имеющимся здесь электронном архиве - вот еще одно новаторство.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии, председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 года - профессор). Среди студентов Гара Гараева - Фирангиз Ализаде, Хайям Мирза-заде, Владимир Шаинский, Фарадж Караев - сын композитора, Полад Бюльбюльоглы, Эльнара Дадашева, Джалал Аббасов, фотоснимки которых также экспонируются в музее.

В этой комнате посетители могут услышать голос мастера. На стену проецируются кадры, где он разговаривает по телефону. Это создает особую атмосферу, ощущение, что жизнь продолжается, что он рядом с нами, словно он находится в соседней комнате и через мгновение появится на пороге...

В центре экспозиции - рояль, клавиши которого помнят прикосновение пальцев композитора. Долгое время он находился в Музее музыкальной культуры и считался историческим экспонатом, на котором можно играть только в исключительных случаях.

Мало кто, кроме родных и друзей знал, что у талантливого композитора была непреодолимая тяга к мотоциклам. Кроме того, он очень любил фотографировать: фотоаппарат сопровождал его во всех путешествиях. В экспозиции представлены не только фотографии с потрясающей композицией кадра, но и часть многочисленных фотоаппаратов. Некоторые его фотоработы публиковались в журналах того времени.

Отдельная стена посвящена отзывам выдающихся личностей о композиторе - Общенационального лидера Гейдара Алиева, Арифа Меликова и др. "Было бы справедливо, если бы жизнь удлинялась у человека пропорционально его делам: на благо людей, на благо жизни, на благо прогресса, на благо добра!", - считал композитор. Но если человек посвящает себя столь высоким целям и стремится к их достижению, то он обретает бессмертие, его имя становится символом вечности...

Третий зал - это своего рода семейная родословная. Это мемориал и рассказ о потомках композитора - детях, внуках, племянниках. Здесь представлена информация о родных и близких людях.

В этой комнате мы знакомимся с еще одним ценным экспонатом, предоставленным известным азербайджанским телеведущим и историком Фуадом Ахундовым - с архивной фотографией, на которой 12-тилетняя Сона ханум отвечает урок по геометрии, а также с письмом Зулейхи ханум, написанным отцу.

Данная комната оснащена интерактивными планшетами, дисплеями, которые содержат объемную визуальную и звуковую информацию о жизненном и творческом пути гениального композитора. Здесь - оперы, балеты, симфонии, драматические спектакли и кино. Сняв трубку старого советского телефона, вы вступите в контакт с интересной радиосводкой новостей, связанных с творчеством композитора.

Здесь же вы найдете оригиналы нот, написанных рукой мастера, записи его творческих разработок, его рисунки и письма внуку Аждару, которого он ласково называл "Адоха" - прочитав их, мы получаем возможность увидеть композитора с другой стороны - как трепетно любящего дедушку.

"Письма и рисунки - это своеобразная разработка для интерактивного общения с детьми по освоению феномена музыкальной культуры под названием "Гара Гараев". Познание через игру, связанную с раскрашиванием рисунков, выполненных композитором для внука, позволяют малышам получить интересные сведения о Гара Гараеве - человеке, дедушке, композиторе", - поясняет нам Зивяр ханум.

Все верно, ведь дети с раннего детства должны понимать, что культурное наследие их народа - это и их достояние, которым они могут и должны гордиться.

В данной комнате при помощи видеопроектора можно услышать рассказы родственников (сын Фарадж Гараев, дочь Зулейха Гараева, племянник Абульфаз Гараев) композитора о нем, воспоминания об особенностях его характера. Вот почему при входе в Музей изначально мне показалось, будто он полон гостей, ожидающих родного для них человека...

Здесь же собрана большая библиотека по творчеству композитора, которая может стать хорошим основой для начинающих музыковедов и исследователей наследия Гара Гараева. Экспозиция дает подробную информацию о нравственном укладе семьи Гараевых, о тех духовных ценностях, которые сумела привить своим детям и внукам Сона ханым Ахундова-Гараева.

Именем Гара Гараева названы пароход, станция метро и проспект в Баку, улица в Имишли, детская музыкальная школа № 75 в Москве.

Заканчивается дом маленькой прихожей, где на стене показана хроника важных событий в жизни Гараева. Над ней еще одно интересное новшество - фоторяд преображения композитора на протяжении всей его жизни, начиная с младенчества и до последних дней, кадры медленно сменяют друг друга...

Этот очаг творчества, где Гара Гараев провел молодость, - святое место, ведь именно здесь он сделал первые шаги на пути к творчеству. Гениальный композитор, музыка которого по сей день достойно представляет азербайджанскую культуру во все мире, всегда будет жить в памяти народа.

Обязательно посетите этот музей.

Тамилла Мамедова

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