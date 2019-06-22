Танцевальный коллектив "Qarabağ" (Карабах) из Агджабеди и воспитанники Детской музыкальной школы № 15 имени Рауфа Гаджиева представят Азербайджан в Грузии. Визит организован при поддержке Союза молодежи Азербайджана и Ассоциации танца Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов.

"Мы традиционно принимаем участие в международных проектах, добиваемся успехов и верим, что наши талантливые коллективы вновь вернуться домой с победой. Хотелось бы пожелать удачи руководителям и их подопечным. Победа - это лучшая награда за труд! Мы продолжим развивать танцевальное искусство в нашей стране, создавать здоровую конкуренцию для раскрытия и развития таланта молодежи", - отметил Азиз Азизов.

Коллективы примут участие в международном фестивале "Золотая звезда - 2019" в Уреки 1 июля и конкурсной программе "Золотая звезда - 2019" в Батуми 3 июля.

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