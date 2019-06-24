22 июня в Emin Qahramanov Art Gallery состоялось открытие персональной выставки молодой художницы Фатимы Агаевой "Баку - одна сказка", где представлена серия работ, посвященная духу и атмосфере города Баку.

Как сообщает Day.Az, Баку Фатимы - это красочный город невероятно теплой атмосферы, добрососедства и душевной культуры. Это Баку детства пожилых бакинцев, которые сохраняют теплые воспоминания своих юных лет в памяти, те годы, когда играющие на улицах города дети были нормой, а не исключением, того времени, когда интернет и социальные сети не заменяли живого общения.

Эту атмосферу талантливая художница передает не только знакомыми большинству бакинцев композициями, но и сочетанием ярких красок теплых тонов, игрой цвета и тени. Череда светлых и темных пятен формирует пестрый рисунок социальных сценок, вызывая в памяти соответствующие воспоминания из далекого и не очень прошлого, которое для многих связано с приятными воспоминаниями о старшем поколении и его житейской мудрости, умении ценить жизнь и видеть счастье в том, что сегодня считается мелочью.

На картинах мы видим не только знакомые всем очертания главных улиц Ичеришехер, но и внутренние пространства итальянских двориков, где на перилах выбивают ковры, и где все соседи не только хорошо знают друг друга, но и проявляют искренний интерес к душевному состоянию соседа, тот мир, где невозможно умереть от одиночества и скуки.

Эта местная, колоритная, хорошо узнаваемая бакинская пастораль проходит красной линией через всю серию, формируя тот стержень, который связывает все работы в единое целое как кадры единой киноленты, посвященной всем знакомой классической сказке со счастливым концом.

Все картины, такие разные по композиции и содержанию, несут одну идею - погрузить зрителя в эту волшебную сказку Старого города, который для одних олицетворяет самые счастливые годы детства и юности, а для других своеобразную городскую легенду о "золотом веке" в истории нашего города, описанную Манафом Сулеймановым и Гусейнгулу Сарабским в их произведениях, посвященных Баку.

Н. Гасымова

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