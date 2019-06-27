X Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" пройдет с 29 июня по 3 июля. Об этом, как сообщает Day.Az, сообщила сегодня на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, артист мира ЮНЕСКО, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде.

Фестиваль проходит при организации Союза композиторов, министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки.

"В этом году Фестиваль отмечает свой 10-летний юбилей. К участию в фестивале на протяжении всех этих лет привлекались известные солисты и ведущие музыкальные коллективы из разных стран мира. И в этом году по традиции Фестиваль представит публике разнообразные концерты известных отечественных и зарубежных музыкантов и коллективов", - сообщила представителям СМИ Франгиз Ализаде.

Председатель Союза композиторов Азербайджана отметила, что на торжественном открытии фестиваля состоится показ мугамной оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун". И это не случайно, так как первый фестиваль "Шелковый путь" также открывался показом мугамной оперы "Лейли и Меджнун".

На фестивале выступят российский квинтет "No Indifference", инструментальная группа из Венгрии "Kerekes band", Стамбульский муниципальный ансамбль классической турецкой музыки, Казахстанский эстрадно-симфонический оркестр, Шекинский фольклорный ансамбль, Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г. Гараева и многие другие.

"Наряду, с концертами фестиваля, которые по традиции проходят на фоне великолепных архитектурных памятников, в заключительный день фестиваля будет организован "круглый стол" на тему "Насими в произведениях азербайджанских композиторов", - сказала Ф. Ализаде.

Добавим, что на пресс-конференции также присутствовали представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, Второй секретарь по вопросам культуры и образования посольства Венгрии в Азербайджане Михай Груббер, а также представители посольства России в Азербайджане.

Ф. Агаларова

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