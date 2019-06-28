Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева под названием "Один летний вечер".

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов всегда тщательно продумывает концертную программу и радует публику прекрасными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов и премьерами. Так, каждый концерт камерного оркестра знакомит бакинскую публику с новыми произведениями и дарит массу впечатлений.

Вчера же оркестр поставил перед собой задачу подарить меломанам "Один летний вечер". Легкий, радостный летний вечер, проглядывающий в калейдоскопе произведений азербайджанских, русских и западно-европейских композиторов разных эпох.

Так вечер начался с исполнения "Andante festivo" самого известного финского композитора Яна Сибелиуса. Далее, в исполнении молодого флейтиста Мирхалида Мамедзаде, поразившего публику своим профессионализмом, прозвучали "Полонез" и "Шутка" из Сюиты №2 си-минор И.С. Баха, а также "Мелодия" из оперы "Орфей и Эвридика" К. Глюка. Его исполнение завершилось бурными аплодисментами зала и возгласами "браво". Концерт продолжился Серенадой для струнного оркестра "Вальс" П.И. Чайковского.

Солировала в этот вечер и талантливая скрипачка Джейла Сеидова, которая порадовала публику исполнением произведений "Прекрасный розмарин" Ф. Крейслера, "Танец" из балета "Насими" Фикрета Амирова, а также "Хора-Стаккато" Григораша Динику. Исполнившая все сочинения на одном дыхании солистка вызвала восторг публики, наградившей ее овациями и возгласами "браво".

Вечер продолжился исполнением "Колыбельной" Джорджа Гершвина, вслед за которым прозвучал "Вальс" и "Танец" Гара Гараева.

Порадовала публику своим выступлением и заслуженная артистка Азербайджана, очаровательная Наргиз Керимова, в исполнении которой прозвучали романс "Qızıl üzük" Тофига Гулиева, а также "Ария Гюльчохры" из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли. Прекрасный вокал солистки также был встречен овациями и возгласами "браво".

Летний вечер продолжился исполнением любимого всеми "Праздника Шехерезады" Фикрета Амирова. А далее зрителей ждала премьера - впервые в Баку прозвучало известное произведение Карла Дженкинса "Palladio". Ее публика приняла особенно тепло и не отпускала дирижера со сцены, требуя продолжить концерт исполнением "бис".

Так, летний вечер завершился исполнением "Польки-пиццикато" Йозефа Штрауса.

Публика еще долго аплодировала оркестру и несколько раз вызывала дирижера на поклон.

Отметим, что Азербайджанский государственный оркестр им. Г. Гараева часто радует меломанов столицы великолепными концертами, а в ближайшие дни выступит еще и в регионах страны. Так, например, 2 июля оркестр выступит на X Международном музыкальном фестивале "Шелковый путь", а 31 июля на ХI Международном музыкальном фестивале в Габале.

Ф. Агаларова

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