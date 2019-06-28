В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана в Баку накануне десятого Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" состоялось мероприятие в рамках проекта "Посвящение Насими". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Союза.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

На мероприятии прозвучали музыкальные композиции на тексты газелей Насими для различных инструментальных ансамблей и голоса, авторами которых являются молодые композиторы - Турал Мамедли, Илаха Исрафилова, Кямаля Ализаде, Айсель Азизова, Вугар Мамедзаде, Сара Дилруба. Музыкальные сочинения написаны специально для данного проекта.

Обрамляли концерт произведения классиков азербайджанской музыки - так, вначале прозвучала композиция "Раст" (в переложении для скрипки и фортепиано) Ниязи, а завершила концерт "Джанги" для фортепиано Узеира Гаджибейли.

В фойе перед Концертным залом гости смогли ознакомиться с эксклюзивной выставкой новых картин народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова. На выставке впервые был представлен цикл его художественных работ под общим названием "Nəsimi dünyası" ("Мир Насими"), отражающий облик и творчество великого азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими.

Напомним, что десятый Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" пройдет с 29 июня по третье июля.

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