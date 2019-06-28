Новый электронный проект заслуженного артиста Азербайджана, известного музыканта Исфара Сарабского "Human Capital" набирает популярность в Сети.

Проект примечателен тем, что, хоть и появился в открытом доступе в YouTube только на днях, был презентован 28 мая в День Республики и является синтезом электронной музыки с азербайджанским мугамом.

Отметим, что это не первая композиция Исфара в жанре электро-мугам. Он уже несколько лет создает электронные композиции с использованием наших национальных ладов.

Как сообщил в беседе с Day.Az музыкант, он начал создавать синтез мугама и электронной музыки, так как хотел привнести что-то новое в творчество.

"У нас есть красивый синтез джаза с мугамом и я решил, что буду пытаться создать синтез электронной музыки и нашего фольклора, надеясь, что из этого выйдет что-то хорошее", - сказал Исфар.

При этом музыкант продолжает создавать и новые композиции в жанре джаз-мугам. Например, недавно его композиция Horses of Karabagh была презентована на jazzahead в Гамбурге и была встречена публикой с большим интересом.

Говоря о работе над композицией "Human Capital", музыкант отметил, что ее идея появилась именно в процессе ее создания.

"У меня создалось впечатление, что это будет музыка о нашей земле, нашей истории и нашем будущем. И видение клипа возникло тоже в этот момент. В клипе как и в самой композиции нет конкретного времени, одна эпоха перетекает в другую и где-то даже сливается. Мне было сложно найти человека, который взялся бы за реализацию этого клипа, который смог бы передать в нем мое видение. Вместе с VarYox Production мы нашли нужных людей и режиссера из Украины и сделали эту работу", - рассказал заслуженный артист.

Съемки видео, в котором показаны различные периоды истории Азербайджана, проходили в ноябре и декабре 2018 года в Баку и за городом.

"Мы не планировали посвящать проект 28 Мая. Но подоспела работа именно к этой дате и мы решили что идея, заложенная в композиции, очень подходит к этому празднику, и было символично презентовать ее в этот день", - добавил И. Сарабский.

Отметим, что композиция получила восторженные отзывы пользователей соцсетей. А некоторые назвали Исфара Сарабского азербайджанским Хансем Циммером.

Ф. Агаларова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!