В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер классической музыки "Джузеппе Верди. Реквием", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Известное произведение "Реквием" выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди было представлено в исполнении музыкантов из разных стран.

Произведение прозвучало в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской государственной хоровой капеллы, хора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили и капеллы Батумского государственного музыкального центра. Солистами программы выступили вокалисты из четырех стран - Азер Заде (тенор, Азербайджан), Марейке Янковски (меццо-сопрано, Германия), Антонио Ди Маттео (бас, Италия) и Елена Михайленко (сопрано, Россия). Вечер классической музыки прошел под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова.

Перед началом выступления вокалисты и дирижер пообщались с представителями СМИ и рассказали о программе.

"У нас было две репетиции, солисты раньше вместе никогда не пели. Но мне кажется, что все получилось легко, удачно, позитивно и сегодня мы должны представить прекрасный результат. Подчеркну, что Центр Гейдара Алиева - великолепный, и вызывает только чувство восторга. Это мой третий визит в столицу Азербайджана, так что для меня Баку уже почти родной", - сказала солистка "Геликон Оперы" Елена Михайленко.

"Несомненно, радует тот факт, что вокалисты из нескольких стран выступят на одной сцене и представят публике произведение Джузеппе Верди. Наши репетиции прошли на высоком уровне. Несмотря на то, что я проживаю за рубежом, стараюсь как можно чаще выступать в Азербайджане", - отметил тенор Азер Заде.

"Я очень рад находиться в Азербайджане и выступить перед вашей публикой. Сегодня знаменательное событие, мы представим сочинение великого итальянского композитора Джузеппе Верди. Отмечу, что знаком с творчеством представителей азербайджанского вокального искусства, которые сейчас с большим успехом выступают на мировой сцене", - подчеркнул Антонио Ди Маттео.

"Очень надеюсь, что у публики останутся самые приятные впечатления о вечере. "Реквием" Джузеппе Верди - удивительное сочинение, я люблю эту музыку. Это мой первый визит в Баку, и я рада возможности выступить здесь", - сказала Марейке Янковски.

"Концерт прекрасное событие в культурной жизни нашей страны. "Реквием" Джузеппе Верди - шедевр мирового классического репертуара, и я надеюсь, что воспоминания о концерте останутся с публикой навсегда. Мы давно ждали возможности представить произведение Верди, и сделаем все возможное, чтобы это событие было вписано золотыми буквами в историю азербайджанской культуры. Хочу выразить признательность всем организаторам вечера", - сказал народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов.

Вечер "Джузеппе Верди. Реквием" стал ярким и долгожданным событием для поклонников классической музыки, которые не упустили возможность услышать шедевр выдающегося итальянского композитора. Едва зазвучали первые ноты, зал наполнился потрясающими звуками музыки. Лиризм, глубина, экспрессия сочинения Джузеппе Верди завораживает. Слушатели затаив дыхание, наслаждалась композицией.

Потрясающие голоса вокалистов отобразили всю гамму чувств, которыми проникнут "Реквием" Верди. Выступление оркестра под управлением Ялчина Адыгезалова было безупречным, идеальную слаженность продемонстрировали все, кто в этот вечер находился на сцене, а на сцене было более двухсот деятелей искусства.

Зрители были в восторге и щедро наградили участников программы бурными аплодисментами.

Отметим, что "Реквием" гениального композитора Джузеппе Верди - произведение для солистов, хора и оркестра. Идея произведения появилась в 1868 году, когда скончался композитор Джоаккино Россини. Верди обратился к итальянским композиторам для написания траурной мессы к годовщине смерти Россини. По жребию Верди досталось создание заключительной части произведения - Libera me. В 1869 году произведение было готово, но не было исполнено. Через год Верди объявил, что решил написать собственный "Реквием". К тому времени композитор уже написал две части. В 1873 году толчком к скорейшему завершению произведения послужила смерть знаменитого писателя Алессандро Мандзони, перед которым Верди преклонялся с юных лет. Первое исполнение состоялось в годовщину смерти Мандзони, 22 мая 1874 года в миланском соборе Святого Марка. За дирижёрским пультом стоял сам автор. Через три дня "Реквием" с огромным успехом был исполнен в театре "Ла Скала". Состоящий из семи частей "Реквием", изобилующий техническими сложностями и требующий широкого исполнительского состава, с первого дня завоевал любовь широкой аудитории.

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