В этот день, ровно 85 лет назад - 30 июня 1934 года, в музыкальной жизни нашей страны произошло знаменательное событие: был создан Союз композиторов Азербайджана - творческая организация, деятельность которой с самого начала ее существования была направлена на поддержку и развитие профессионального композиторского творчества, основы которого заложил великий Узеир Гаджибейли.

Написанная им в 1908 году первая мугамная опера "Лейли и Меджнун" положила начало не только оперному искусству Азербайджана (равно как и всего мусульманского Востока), но и стала точкой отсчета в истории национальной композиторской школы.

В тесном союзе с Уз. Гаджибейли в те годы работали его замечательные сподвижники. Брат композитора - Зульфугар Гаджибеков, продолжил его дело в создании мугамной оперы "Ашуг Гариб" и музыкальных комедиях. Друг и соратник Муслим Магомаев стал первым автором симфонических пьес и песен, а также опер "Шах Исмаил" и "Наргиз". Безвременно ушедший из жизни Асяф Зейналлы положил начало жанрам камерно-инструментальной и романсовой музыки. Таким образом, к началу 1930-х годов благодаря их большому таланту, тонкой интуиции и творческому горению уже были опробованы основные виды композиторского творчества, заложен его фундамент.

Самым знаменательным событием в истории Союза стало избрание в 1937-м году гениального композитора Узеира Гаджибейли на пост председателя. К этому времени Гаджибейли имел уже большой опыт организаторской работы: он был создателем первой национальной оперной труппы, по его инициативе и при его непосредственном участии открылась консерватория, был создан нотный оркестр народных инструментов, академический хоровой коллектив при филармонии.

Имя Узеира Гаджибейли, произведения которого снискали широкую известность, получило и официальное признание. В 1935 году ему присваивается звание заслуженного деятеля искусств, в 1937 году - народного артиста Азербайджана. Еще более его позиции укрепляет триумфальная премьера в 1937 году оперы "Кероглу". Показанная в следующем году на Декаде азербайджанского искусства в Москве, эта опера получила восторженную оценку самого Иосифа Сталина и принесла композитору звание народного артиста СССР и лауреата Сталинской премии.

К этому времени численность СК возросла, его ряды пополнились национальными кадрами. Творческая и организационная деятельность его осуществлялась в тесном контакте с Азгосконсерваторией, Радиовещанием, Госиздательством. На заседаниях Правления и совместных совещаниях вырабатывались планы работы, обсуждались вопросы издания, организации творческих вечеров.

В первые же годы своей работы на посту председателя Уз.Гаджибейли заложил уставные основы деятельности творческой организации, которые определили главные векторы ее прогрессивного поступательного развития. Основной задачей СК на том этапе стало объединение в своих рядах талантливых композиторов и музыкантов, способных понимать и решать насущные проблемы современной музыкальной жизни, поддержка и пропаганда их творчества. Наряду с этим большое внимание уделялось и сохранению национального музыкального наследия - фольклора и мугама, первые записи которого были сделаны в это время.

Вскоре о своем ярком таланте заявили Гара Гараев, Джовдет Гаджиев, Тофик Гулиев, Закир Багиров. Видя в этих молодых композиторах большой потенциал, У.Гаджибейли направляет их для продолжения учебы в Московскую консерваторию.

Достижения национальной музыки ярко продемонстрировала Декада азербайджанского искусства в Москве в1938 году, где кроме "Кероглу" и "Аршин мал алан", были показаны опера "Наргиз" М. Магомаева, "Шахсенем" Р. Глиэра, кантата "Песня сердца" Г. Гараева. На страницах московских газет и журналов было опубликовано множество положительных рецензий. Еще одним историческим событием тех лет стала премьера в 1940 году первого национального балета - "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, где в главной роли выступила первая азербайджанская балерина Гамяр Алмасзаде.

А потом грянула война. В эти годы деятельность Союза композиторов строилась в соответствии с запросами военного времени. Активную деятельность проявил Азербайджанский Красноармейский джаз под руководством Т.Гулиева, а также созданная по инициативе Уз. Гаджибейли специальная "фронтовая" группа во главе с Бюльбюлем. Непосредственными участниками войны были композиторы А.Аббасов, С.Алескеров, Р.Гаджиев, музыковед М.Исмайлов, впоследствии удостоенные высокой награды - Ордена Отечественной войны. Военная тема получила широкое отражение в композиторском творчестве, особенно в песнях.

В дни тяжелых испытаний азербайджанская музыка продолжала поступательно развиваться. Крепло мастерство композиторов, во всех областях музыкальной культуры прочно укреплялся профессионализм. Проведенная в декабре 1944 года в Тбилиси Декада музыки республик Закавказья отчетливо показала новые успехи и достижения азербайджанских композиторов. Симфонии Г. Гараева, Дж. Гаджиева, С. Гаджибекова, прозвучавшие на смотре, стали первыми образцами этого жанра в национальной музыке.

Узеир Гаджибейли был председателем СК на протяжении 11 лет, до конца своих дней. После его смерти в ноябре 1948 года творческий Союз в течение пяти лет возглавлял его любимый ученик, автор замечательных песен Сеид Рустамов.

Шло время. Росла численность кадров Союза композиторов, появлялись новые значительные произведения, укреплялась слава азербайджанской музыки. Новую, свежую струю в развитие национального симфонизма внес Фикрет Амиров. Симфония "Памяти Низами", симфонические мугамы "Шур" и "Кюрд-Овшары" принесли ему фантастическую популярность далеко за пределами родины.

В 1946 году в Баку, завершив Московскую консерваторию по классу великого композитора современности Д. Шостаковича, возвращаются Г. Гараев и Дж. Гаджиев. Начинается их активная организационная, творческая и педагогическая деятельность. Один за другим появляются музыкальные шедевры: симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", балет "Семь красавиц" Г. Гараева, симфоническая поэма "За мир" Дж. Гаджиева, симфонический мугам "Раст" Ниязи, "Караван" С. Гаджибекова.

В 1953 году председателем СК становится Гара Гараев. Начинается второй крупный период в истории композиторской организации - гараевский. Несмотря на молодость (35 лет), Г. Гараев к этому времени уже приобрел большой авторитет среди своих коллег, а его композиторская деятельность была высоко оценена: он дважды был удостоен Сталинской премии. Острый ум, эрудиция, энциклопедические знания во многих областях науки и искусства сделали его признанным лидером творческой организации, которую он возглавлял до конца своих дней.

В 1950-х годах окончательно сложилась структура, регламент деятельности СК, главными рубежами которой стали его Съезды, а руководящим органом - Правление во главе с председателем. Первый съезд СК состоялся в 1956 году и вылился в большой праздник азербайджанской музыки. На съезде присутствовало много гостей - композиторы и музыковеды из разных союзных республик, в том числе и великий композитор современности Д.Шостакович. На сцене театра были показаны оперы "Кероглу" Уз.Гаджибейли и "Севиль" Ф.Амирова, балеты "Семь красавиц" Г. Гараева и "Гюльшен" С. Гаджибекова. На концертах исполнялись симфонические мугамы Ф. Амирова и Ниязи, "Албанская рапсодия" Г. Гараева, 4-я симфония Дж. Гаджиева. Увертюра С.Гаджибекова и др. Много новых произведений прозвучало и на концертах камерной музыки. "Отличная композиторская школа" - так называлась опубликованная в печати статья, написанная Д.Шостаковичем после Съезда.

1960-е годы отмечены новыми тенденциями в общественной жизни и композиторском творчестве. Это было время обновления приемов и средств композиторского письма, самой эстетики музыкального творчества. Во главе этого процесса стоял Гара Гараев, первым создавший произведение, воплотившее эти новые качества, - Третью симфонию.

Будучи председателем СК, Г. Гараев параллельно преподавал в Азербайджанской консерватории. И в этих двух ипостасях главной задачей его было воспитание молодого поколения композиторов - широко образованных, мыслящих, творчески относящихся к своему делу. Школа Гараева насчитывает около 70 его учеников, среди которых имена с мировой известностью.

Из числа студентов Гараева в начале 1960-х годов уверенно заявляют о себе Ариф Меликов, Хайям Мирзазаде, Васиф Адыгезалов, Рауф Гаджиев, Муса Мирзоев, Тофик Бакиханов, Октай Зульфугаров и др.

В 1961 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета (ныне - Санкт-Петербургский Мариинский театр) состоится премьера балета А.Меликова "Легенда о любви", который в скором времени обошел сцены многих стран мира. Симфонические произведения - "Очерки-63" Х. Мирзазаде, "Молодежная" симфония Р. Гаджиева, увертюра "Ликуй, мой народ" О. Зульфугарова, Симфония-концерт для скрипки с оркестром М.Мирзоева - широко исполняются в столице и многих городах СССР, а произведения Г.Гараева и Ф.Амирова получают всемирное признание.

1969 год отмечен триумфом азербайджанской музыки в Париже. Балеты "Семь красавиц" Г.Гараева, "Каспийская баллада" Т.Бакиханова, "Азербайджанская сюита" Р.Гаджиева, "Тени Гобустана" Ф.Гараева становятся участниками VII Международного фестиваля танца в Париже, где покоряют взыскательную французскую публику. В Баку на сцене театра идут премьеры "Тропою грома" Г.Гараева, "Читра" Ниязи, "Сказание о Насими" Ф. Амирова, "Вагиф" Р.Мустафаева, "Обманутые звезды" М. Гулиева, "Судьба певца" Дж. Джахангирова и др.

Большим событием в музыкальной жизни страны стал состоявшийся в сентябре 1979 году V съезд композиторов Азербайджана. На нем были показаны новые достижения азербайджанских композиторов, в числе которых были балет Ф.Амирова "Тысяча и одна ночь", мюзикл Г.Гараева "Неистовый гасконец", 4-я симфония А.Меликова, 3-я симфония В.Адыгезалова, Концерт для скрипки А.Рзаева, кантата "Азериляр" А.Ализаде.

В работе Съезда активное участие принял Общенациональный лидер Гейдар Алиев. На встрече с руководством СК он выступил с речью, в которой на уровне глубокого теоретического анализа остановился на всех организационных и творческих проблемах Союза. Его выступление "Высокий долг и призвание композитора" явилось программным для дальнейшей работы творческой организации.

Хорошей традицией в деятельности СК в 1980-е годы стала организация ежегодных Закавказских фестивалей музыки молодых композиторов. На этих фестивалях звучали сочинения Ф.Ализаде, Ф.Гараева, А.Дадашева, А. Азимова, И.Гаджибекова, Дж.Гулиева, Ф.Гусейнова, Дж.Аббасова, Дж. Амирова и др.

Значимым событием в жизни СК этих лет стал Фестиваль азербайджанской камерной музыки в Москве (1982). Высокую оценку фестивалю дал известный композитор Дмитрий Кабалевский, выступивший в газете "Советская культура" со статьей "Символ высоты".

После смерти Гара Гараева в 1982 году обязанности руководителя творческого Союза исполнял Первый секретарь Правления: до 1985 года во главе Союза стоял известный композитор Рауф Гаджиев, а в период 1985-1990 г.г. - Акшин Ализаде, создатель первого в республике героического балета "Бабек", балетов "Путешествие на Кавказ", "Вальс надежды", кантаты "Азериляр", пяти симфоний и других замечательных сочинений.

Современный период деятельности Союза композиторов ведет свое начало с восстановления Азербайджаном своей государственной независимости. В сложнейшей общественно-политической ситуации начала 1990-х годов, когда уже в полном разгаре был армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, прямым следствием которого стали трагические январские события, в феврале 1990 года состоялся VII съезд СК. В то время, когда весь мир был потрясен трагедией Черного января, в эти неимоверно скорбные дни и месяцы, в условиях комендантского часа творческая организация не прекращала своей деятельности. VII съезд прошел без музыки, состоялось только общее собрание членов Союза и отчетно-выборная процедура, в результате которой председателем был избран широко известный композитор-песенник Тофик Гулиев, а первым секретарем - Васиф Адыгезалов, создавший оратории "Карабах шикестеси", "Чанаккала", патриотическую оперу "Натаван".

Это был один из самых тяжелых периодов в жизни музыкальной организации. Под большим вопросом находилось само существование СК, который пытались представить как пережиток советского строя. И только благодаря умной, тонкой тактике руководства Союза удалось сохранить то, что создали и оставили нам в наследство наши великие корифеи.

Однако не обошлось и без потерь. Здание на улице Хагани, 27, в котором СК располагался более 30 лет, было отдано под Турецкое посольство, а СК пришлось переехать в несколько комнат на первом этаже в доме по улице М.Мухтарова, где располагался Дворец бракосочетаний. Помещение это было малопригодным для деятельности творческой организации и руководство Союза в течение нескольких лет занималось его обустройством.

В 1990-е годы в сочинениях композиторов республики обозначились новые темы и образы, связанные с современными реалиями. Широкое звучание в их творчестве приобретает патриотическая тема - драматические карабахские события, трагедия 20 января, геноцид Ходжалы.

В октябре 2000 года СК вместе со всей республикой провожал в последний путь своего председателя Тофика Гулиева. После этого руководство Союзом перешло к В.Адигезалову и Р.Зохрабову. Они приложили немало усилий, чтобы творческая и организационная деятельность СК продолжала оставаться на высоте.

Летом 2007 года состоялся VIII съезд СК. В течение недели в лучших концертных залах были исполнены 105 сочинений 65 авторов. Гости-композиторы из семи стран (Турция, Иран, Грузия, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), присутствовавшие на концертах, увезли с собой самые яркие музыкальные впечатления.

Съезд определил и новое руководство СК - председателем его была избрана всемирно известный композитор, народная артистка республики, профессор Франгиз Ализаде. Авторитет личности и творчества Ф. Ализаде способствовали решению сложных проблем творческой организации. В скором времени после ее избрания благополучно разрешилась главная из них: Союзу было возвращено его историческое здание. В 2009-м году состоялось его торжественное открытие, где присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. С тех пор трехэтажный особняк в одном из прекраснейших уголков Баку с замечательным Концертным залом, получившим имя Узеира Гаджибейли, распахнул свои двери для любителей классической музыки.

Ученица Г.Гараева, Ф.Ализаде своим композиторским творчеством внесла значительный вклад в сокровищницу национальной музыки. Личные достижения композитора, такие как опера "Интизар", "NəsimiPassion", "Габиль саягы", "Мугам саягы", "Дервиш", "Оазис" уже сегодня обрели статус классики современной музыки. Человек активной жизненной позиции, Ф.Ализаде всегда полна новых идей и планов, находится в центре значительных музыкальных событий. Достаточно вспомнить высокий уровень и размах проходящих в Баку под эгидой Фонда Гейдара Алиева Международных фестивалей "Мир мугама", художественным руководителем которых является Ф.Ализаде. Непосредственное участие члены СК принимают во всех музыкальных проектах Фонда - "Uzeyir dünyası", "Fikrət zirvəsi", "Энциклопедия азербайджанского мугама", Международный фестиваль Узеира Гаджибейли.

Кроме того, Союз имеет и свой фестиваль - Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", который с 2010 года ежегодно проходит в городе Шеки. Значительными событиями в музыкальной жизни страны были Фестивали в связи с 75-летним и 80-летним юбилеем творческой организации, "Дни новой украинской музыки в Азербайджане" и ответный фестиваль азербайджанской музыки в Украине, совместный азербайджано-турецкий проект "Mahnıdan-Şarkıya" и др.

Приоритетным направлением в деятельности председателя Союза является работа с молодыми композиторами, о чем свидетельствуют ежегодные Смотры творчества молодых. Проблемы музыкально-эстетического воспитания, издание новых книг и брошюр о композиторах и музыковедах - все это в поле деятельности творческой организации.

Свой 85-летний юбилей СК будет отмечать большим Музыкальным фестивалем, который состоится в октябре этого года и порадует слушателей новыми музыкальными впечатлениями.

Наталья Дадашева, музыковед,

доктор философии по искусствоведению

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