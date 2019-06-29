В Международном центре мугама состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения заслуженного художника Азербайджана, доцента Университета Едитепе Турции, почётного члена Российской академии художеств Теймура Рзаева.

Как сообщает Day.Az, гости вечера перед началом мероприятия имели возможность в фойе Центра ознакомиться с экспозицией работ художника.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев рассказал о творчестве Теймура Рзаева. Он отметил, что талантливый художник также является общественным деятелем.

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Валех Гаджиев рассказал о внимании и заботе, которые уделяются деятелям культуры и искусства в нашей стране. Он рассказал о заслугах Теймура Рзаева в укреплении дружеских отношений между народами и развитии азербайджанской диаспоры.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отметила, что произведения Теймура Рзаева украшают мировые художественные галереи. Ему принадлежит исключительная заслуга в тюркском мире. В конце своего выступления Гюнай Эфендиева вручила Теймуру Рзаеву почетный диплом за заслуги в пропаганде наследия искусства тюркского мира.

Представитель Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Эльчин Гафарлы прочитал поздравительное письмо, адресованное Теймуру Рзаеву Генеральным секретарем организации Дюсеном Касеиновым.

В свою очередь, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов рассказал о творчестве Теймура Рзаева и отметил, что художник постоянно находится в поиске новых форм и подходов.

Отметим, что на мероприятии был показан фильм, снятый творческим центром "Аран Фильм" и посвященный 60-летнему юбилею художника.

Юбилейный вечер продолжился концертной программой.

Н. Гасымова

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