Лирическое посвящение Насими – романс "Mərhaba" - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов и заслуженный артист, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамиль Гасымов представили романс "Mərhaba" на слова великого азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими, сообщили Trend в пресс-службе деятелей искусства, передает Day.Az.
Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.
Автором музыкального произведения является член Союза композиторов Азербайджана Азад Захид. Газели, музыка и мастерство исполнителей позволяют слушателю проникнуть в глубину философии Имадеддина Насими.
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