Народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов и заслуженный артист, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамиль Гасымов представили романс "Mərhaba" на слова великого азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими, сообщили Trend в пресс-службе деятелей искусства, передает Day.Az.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Автором музыкального произведения является член Союза композиторов Азербайджана Азад Захид. Газели, музыка и мастерство исполнителей позволяют слушателю проникнуть в глубину философии Имадеддина Насими.

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