19 июня 2019 года в богемной части Лондона на Covent Garden в Poetry Cafe прошла презентация новой книги члена британского поэтического общества, Союза писателей Азербайджана и Европейского конгресса литераторов - Лейлы Бегим.

Как передает Day.Az, книга " Laura's 15 letters to Petrarch". ( " 15 писем Лауры Петрарке") была издана в Праге в переводе американской переводчицы Г.Холл. Иллюстрирована книга графическими работами народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова. Обложку книги украсила картина азербайджанского художника Эльмира Гусейнова " Портрет Лейлы Бегим".

Аннотация к книге - доктора филологических наук , члена Союза писателей России и Азербайджана, литературного критика, заслуженного деятеля искусств, писателя Чингиза Гусейнова.

Вечер открыл журналист и редактор, Нил Ватсон. Отрывки из книги читали : BP HR Director to Global Business Services, Лейла Новрузова и выпускница лондонской школы Денис Салар.

В предверии международного дня беженцев, Лейла Бегим прочитала отрывок из ее поэмы " Плач по Карабаху" - стихи, посвящённые беженцам из Карабаха.

После выступлений гости вечера задавали вопросы автору книги.

По этой ссылке можно прослушать беседу Лейлы Бегим с лондонским журналистом, ведущим поэтической рубрики " Just another poet", в которой поэт и драматург Лейла Бегим отмечает об интересе одного из лондонских театров в постановке пьесы " Immolatio". Напомним, что в сентябре 2018 года в Музее Максуда Ибрагимбекова , при поддержке Фонда Гейдара Алиева, состоялась иммерсивная постановка фрагментов этой пьесы на русском и азербайджанском языках. Режиссёр -постановщик народный Артист Азербайджана Вагиф Асадов.

Идея Лейлы Бегим , воплощённая в пьесе в стихотворной форме, была восторженно встречена бакинскими зрителями. Параллель, проведённая в поэтической форме между идеями и судьбами двух ровесников, великих просветителей Восточной и Западной цивилизации, азербайджанским поэтом, философом Имадеддином Насими и чешским философом -просветителем Яном Гусом, заинтриговала известного английского актера , режиссёра, драматурга и поэта , основателя Лондонского театра Teatro Technis, George Eugeniou.

Театр, основанный в 50-х годах прошлого века в Лондоне , известен как " радикальный и тоталитарный", разрушающий национальные, религиозные, классовые, гендерные, возрастные и языковые различия.

По этой ссылке можно прослушать интервью поэта и драматурга Лейлы Бегим с лондонским журналистом , ведущим рубрики " Just another poet":

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